Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte

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Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte

Die spanische Nationalmannschaft besiegte Argentinien im Finale der WM 2026 mit 1:0 und wurde zum zweiten Mal in ihrer Geschichte Weltmeister. Nach dem entscheidenden Spiel Lionel Messi und Lamine Yamal führten ein kurzes, aber bewegendes Gespräch, das die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zog.

Der junge spanische Flügelspieler sagte, dass Messi ihn ermutigt und dazu aufgefordert habe, seinen Weg weiterzugehen. Yamal betonte, dass er diese Worte genauso schätze wie die Goldmedaille.

„Er ist der beste Spieler der Geschichte“

Lamine Yamal sagte, er respektiere Messi seit seiner Kindheit und der argentinische Star sei für ihn immer eine Inspirationsquelle gewesen.

„Er ist der beste Spieler der Geschichte, jemand, zu dem ich immer aufgeschaut habe. Am Ende des Spiels habe ich ihm meinen Respekt gezollt“, sagte Yamal.

Obwohl die beiden Spieler im Finale als Gegner auf dem Platz standen, wurde ihr Austausch nach dem Spiel zu einem leuchtenden Beispiel für gegenseitigen Respekt im Sport.

Welchen Rat gab Messi Yamal?

Dem spanischen Spieler zufolge riet ihm Messi, den eingeschlagenen Weg in seiner Karriere weiterzugehen und sich stetig weiterzuentwickeln.

„Er sagte mir, ich solle meinen eigenen Weg weitergehen und dass die Zukunft unserer Generation gehöre.“

Diese Worte hatten für Yamal eine besondere Bedeutung, da sie von jemandem stammten, den er seit seiner Kindheit beobachtet und den er für einen der größten Fußballer der Welt hält.

„Diese Worte sind so wertvoll wie eine Goldmedaille“

Neben der Meisterschaftsmedaille, die er nach dem Finale erhielt, betrachtet Yamal Messis motivierende Worte als eine der wichtigsten Erinnerungen seiner Karriere.

„Diese Worte bedeuten mir genauso viel wie die Goldmedaille um meinen Hals“, sagte er.

Für den jungen Flügelspieler war die WM 2026 die erste Weltmeisterschaft seiner persönlichen Karriere. Neben dem Gewinn einer Trophäe auf der größten Fußballbühne erhielt er auch einen wichtigen Rat von seinem Idol.

Spanien stoppte Argentinien im Finale

Das Finale zwischen Spanien und Argentinien war ein spannender Kampf. In der regulären Spielzeit fielen keine Tore, der Sieger wurde in der Verlängerung ermittelt.

Spanien gewann mit 1:0 und holte nach 2010 erneut den Weltpokal. Argentinien konnte den Titel als amtierender Weltmeister trotz des Finaleinzugs nicht verteidigen.

Ein symbolisches Treffen zweier Generationen

Das Gespräch zwischen Messi und Yamal war einer der symbolträchtigsten Momente des Finales. Auf der einen Seite stand eine Legende, die eine ganze Ära des Weltfußballs geprägt hat, auf der anderen Seite einer der größten Stars der Zukunft.

Yamal hob den Pokal in die Höhe, und Messi gab ihm wichtige Worte für seinen weiteren Weg mit. Spanien wurde Weltmeister, aber dieser Dialog nach dem Finale bleibt eine der bewegendsten Szenen des Generationenwechsels im Fußball.

Lamine YamalLionel MessiWM 2026SpanienFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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