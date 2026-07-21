Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren

Die berühmte kolumbianische Sängerin Shakira hat erzählt, wie sie den Kontakt zum Stürmer der französischen Nationalmannschaft Kylian Mbappé hergestellt hat. Wie sich herausstellte, fungierte der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton als Vermittler bei diesem Kennenlernen.

Mbappé trat im Musikvideo für den Song auf, der für die abgeschlossene WM 2026 produziert wurde. Shakira nutzte seine Freundschaft mit Hamilton, um den Fußballer direkt zu kontaktieren.

Shakira schickte eine Nachricht an Hamilton

Die Sängerin sagte, sie wusste bereits von der engen Beziehung zwischen Lewis Hamilton und Kylian Mbappé Deshalb bat sie den britischen Rennfahrer um Hilfe, um Mbappé zu erreichen.

„Ich wusste, dass Lewis Hamilton mit Mbappé befreundet ist. Also schrieb ich Lewis: ‚Hey, stell mich Mbappé vor‘“, erinnerte sich Shakira.

Hamilton lehnte die Bitte der Sängerin nicht ab und löste das Anliegen sehr schnell.

Drei Stars trafen sich in einem Gruppenchat

Laut Shakira fügte Hamilton sie alle drei in einen gemeinsamen Chat hinzu, anstatt eine formelle Vorstellung zu arrangieren.

„Er antwortete: ‚Klar, kein Problem.‘ Dann fügte er sich selbst, Kylian und mich in einen Gruppenchat hinzu. Und ich schrieb Mbappé. So ist es passiert“, sagte die Sängerin.

Auf diese Weise wurden drei berühmte Persönlichkeiten aus der Welt der Musik, des Fußballs und des Motorsports in einem Chat vereint.

Mbappé wirkte im Musikvideo mit

Berichten zufolge Kylian Mbappé trat im Musikvideo für den Song zur WM 2026 auf. Shakiras Versuch, den Spieler zu kontaktieren, stand im Zusammenhang mit diesem kreativen Projekt.

Mbappé wurde nicht nur wegen seiner Fähigkeiten auf dem Platz, sondern auch wegen seines weltweiten Bekanntheitsgrades als einer der Hauptdarsteller für das Video ausgewählt.

Lewis Hamilton trug zum Projekt bei, indem er die Kommunikation zwischen den beiden Prominenten ermöglichte.

Die Verbindung zwischen Shakira und dem Fußball

Shakira hat bereits früher an Musikprojekten für große Fußballturniere mitgewirkt. Daher ist es für Fans keine Überraschung, dass sie an einem weiteren Video im Zusammenhang mit einer Weltmeisterschaft gearbeitet hat.

Dass jedoch Hamilton hinter dem Kennenlernen mit Mbappé steckte, war für viele ein interessantes Detail. Die Kommunikation, die mit einer einfachen Nachricht begann, führte schließlich zur Teilnahme des Fußballstars am Video.