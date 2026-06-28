Cannavaro: „Enttäuscht vom Ergebnis, aber stolz auf meine Spieler“

Fabio Cannavaro, Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, äußerte sich in der Pressekonferenz nach der bitteren Niederlage (1:3) gegen die DR Kongo im 3. Spieltag der Weltmeisterschaft. Der italienische Spezialist sprach über die Spielanalyse, die begangenen Fehler und den Einsatz der Spieler.

„In der zweiten Halbzeit haben wir Fehler gemacht und wurden bestraft“

Cannavaro betonte besonders, dass das Spiel in zwei verschiedenen Phasen verlief:

„Wir haben heute die erste Halbzeit sehr gut begonnen und hatten viele Chancen. In der ersten Halbzeit haben wir sehr viel Energie aufgewendet. Bis heute war unsere physische Effizienz gut, und auch heute haben wir uns physisch gut präsentiert. Unser Gegner war ebenfalls ein physisch gut gefestigtes Team. Wir wussten, dass es schwierig wird, wenn wir den Ball nicht kontrollieren. In der zweiten Halbzeit begannen wir jedoch Fehler zu machen, weshalb wir die Gegentore kassierten."

„Enttäuscht vom Ergebnis, aber es war eine große Erfahrung“

Trotz der Niederlage glaubt der Trainer, dass dieses Turnier ein Fundament für die Zukunft sein wird:

„Natürlich habe ich viel mit den Spielern kommuniziert. Wir wussten, dass wir in unserer Gruppe gegen starke Teams spielen müssen. Aber wir sind über dieses Ergebnis enttäuscht. Dieses Turnier war sowohl für mich als auch für die Spieler eine große Erfahrung. Ich denke, dass uns dies in Zukunft eine große Motivation geben wird."

„Ich habe keine Beschwerden über die Spieler“

Abschließend erklärte Fabio Cannavaro, dass er seinen Schülern die Schuld an der Niederlage nicht geben wolle und sie unterstütze:

„Ja, wir haben Fehler gemacht. Aber ich möchte mich absolut nicht über die Spieler beschweren. Sie haben alles getan, was in ihrer Macht stand, und ich bin stolz auf sie."

Obwohl die Gruppenphase der WM 2026 für unsere Nationalmannschaft beendet ist, wird dieses historische Turnier für unsere Spieler eine wichtige Lehrstunde sein. Bleiben Sie an unserer Seite, wir berichten weiterhin über die spannendsten Play-off-Begegnungen!"