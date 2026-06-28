WM-2026: Usbekistan fällt 10 Plätze in der FIFA-Weltrangliste

Nach dem Abschluss ihrer ersten Teilnahme an einer Weltmeisterschaft erlebte die usbekische Nationalmannschaft einen deutlichen Abstieg im FIFA-Online-Ranking. Nach drei Niederlagen in Gruppe K fielen unsere Vertreter 10 Plätze nach unten.

FIFA-Ranking-Verluste und Zahlen

Gemäß den Ergebnissen der Gruppenphase rutschten Fabio Cannavaros Schützlinge in der Weltrangliste vom 50. auf den 60. Platz ab.

Nachdem sie in allen drei Spielen die Chance verpasst hatten, verloren die usbekischen Fußballer insgesamt 49,20 Ranking-Punkte . Derzeit verfügt die Nationalmannschaft über 1409,73 Punkte .

Analyse der WM-Ergebnisse

Bei der Weltmeisterschaft kämpfte die usbekische Nationalmannschaft in Gruppe K gegen starke Gegner und erzielte folgende Ergebnisse:

Kolumbien — Usbekistan 3:1

Portugal — Usbekistan 5:0

DR Kongo — Usbekistan 3:1

Infolgedessen beendete die Nationalmannschaft ihre erste WM ohne einen einzigen Punkt und mit einem Tordifferenz von 2:11 Abschluss.

Historische Erfolge und unvergessliche Momente

Obwohl die Ergebnisse nicht erfreulich waren, blieb die WM-2026 durch mehrere historische Ereignisse für den usbekischen Fußball in Erinnerung:

Erster aus Zentralasien: Die usbekische Nationalmannschaft ging als das erste Team aus Zentralasien in die Geschichte ein, das an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teilnahm.

Historisches erstes Tor: Der zwischen Verteidigung und Angriff agierende Abbosbek Fayzullayev traf gegen Kolumbien und wurde damit zum Urheber des ersten WM-Torsin der Geschichte des Landes.

Sardors Tor: Der Kapitän und Anführer der Mannschaft Eldor Shomurodov erzielte im Spiel gegen die DR Kongo ebenfalls einen Treffer.

Hohe finanzielle Belohnung für die UFA

Trotz der Niederlagen brachte allein die Qualifikation für die Endrunde des Turniers einen großen finanziellen Gewinn. Der Usbekische Fußballverband (UFA) ist durch die Teilnahme an der WM-2026 Endrunde eine finanzielle Prämie der FIFA in Höhe von 12,5 Millionen Dollar zugesichert. Es wird erwartet, dass diese Mittel künftig zur Entwicklung des usbekischen Fußballs und zum Aufbau eines neuen Fundaments dienen.

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