Gegen wen spielen Portugal, Kolumbien und DR Kongo im Play-off?

Alle Spiele der Gruppe K bei der Fußball-Weltmeisterschaft sind offiziell beendet. Nach den dramatischen Partien des letzten Spieltags stehen die Gegner und der Spielplan für die in das Achtelfinale eingezogenen Nationalmannschaften fest.

Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse des letzten Spieltags:

DR Kongo 3:1 Usbekistan (Obwohl unsere Vertreter durch ein frühes Tor von Eldor Shomurodov in Führung gingen, mussten sie aufgrund von Fehlern in der zweiten Halbzeit eine schmerzliche Niederlage hinnehmen).

Kolumbien 0:0 Portugal (Im harten Kampf zwischen zwei Giganten blieben die Tore zu, ein Ergebnis, das beide Mannschaften in die nächste Runde führte).

Achtelfinal-Paarungen und offizielle Termine:

Gemäß der Abschlusstabelle der Gruppenphase werden die Führenden der Gruppe K in der ersten Play-off-Runde gegen folgende Gegner antreten:

Portugal vs Kroatien. Diese Begegnung, von der man erwartet, dass sie eine der zentralen und hitzigsten Auseinandersetzungen der Play-offs wird, 3. Juli findet an diesem Tag statt. Kolumbien vs Ghana. Das Überlebensspiel der Kolumbianer, die die Gruppe als Erster beendeten, gegen die Afrikaner 4. Juli ist für dieses Datum angesetzt. DR Kongo vs England. Die Mannschaft von DR Kongo, die sich dank des Sieges über Usbekistan für die Play-offs qualifizierte, trifft nun auf einen der Hauptfavoriten des Turniers.

Auch wenn die Gruppenphase für unsere Vertreter beendet ist, warten die heißesten und gnadenlosesten Play-off-Spiele der Weltmeisterschaft auf uns. Teile diese Neuigkeiten mit deinen Fußball-Fan-Freunden!