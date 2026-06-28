Harry Kane wird Englands bester WM-Torschütze und rückt an Pelés Rekord heran

England-Kapitän Harry Kane hat einen festen Platz in der Geschichte als Spieler eingenommen, der die meisten Tore für sein Land in der Geschichte der Weltmeisterschaften erzielt hat. Das im Spiel gegen Panama erzielte Tor sicherte nicht nur den 2:0-Sieg seines Teams, sondern diente auch dazu, den Rekord des legendären Gary Lineker zu brechen. Dieser Erfolg signalisiert den Beginn einer neuen Ära für den englischen Fußball. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In den entscheidenden Momenten des Spiels köpfte Harry Kane eine präzise Vorlage von Jude Bellingham ins Tor. Dies war das elfte Tor des Stürmers bei Weltmeisterschaften. Damit gelang es ihm, den legendären Gary Lineker zu übertreffen, der in den Turnieren 1986 und 1990 insgesamt 10 Tore erzielte. Laut Goal.com strebt der Bayern-Stürmer nun nach weltweiten Rekorden.

In einem Interview nach dem Spiel verbarg Kane nicht, dass er sehr stolz auf dieses Ergebnis war. "Die Weltmeisterschaft ist das größte Turnier in der Karriere eines Profifußballers. Hier 11 Tore zu schießen, ist eine große Ehre für mich. Ich möchte diese Momente gemeinsam mit meinem Team genießen und im Laufe des Turniers weitere Meilensteine erreichen", sagte der England-Kapitän gegenüber BBC Sport.

Auf den Fersen von Pele und anderen Legenden

Harry Kane hat seine Aufmerksamkeit nun auf die Ergebnisse der Weltfußball-Legenden gerichtet. Sein nächstes Ziel ist die brasilianische Legende Pele. Pele hat 12 Tore bei Weltmeisterschaften erzielt. Bemerkenswert ist, dass Kane seine 11 Tore in 16 Spielen erzielte, während Pele sein Ergebnis in genau der gleichen Anzahl von Spielen erreichte. Dies belegt die hohe Effizienz des englischen Stürmers.

In der Gesamtwertung hat Kane bereits Cristiano Ronaldo (10 Tore) hinter sich gelassen. Derzeit liegt er hinter Stars wie Lionel Messi (18 Tore), Miroslav Klose (16 Tore), Kylian Mbappe (16 Tore) und dem Brasilianer Ronaldo (15 Tore). Wenn Kane seine aktuelle Form beibehält, hat er die Chance, bis zum Ende der Weltmeisterschaft 2026 zu den fünf besten Torschützen aller Zeiten zu gehören.

Dieses historische Ergebnis war eine Art Antwort für Kane. Denn nach einem torlosen Unentschieden gegen Ghana war der Stürmer in die Kritik geraten. In jenem Spiel berührte er den Ball nur 19 Mal und lieferte eine seiner schwächsten Leistungen ab. Nationaltrainer Thomas Tuchel verteidigte seinen Schützling jedoch und erklärte, dass es natürlich sei, Weltstars Verantwortung zu übertragen.

Laut Tuchel verlässt sich England auf das Können von Harry Kane, so wie Argentinien auf Lionel Messi oder Frankreich auf Kylian Mbappe setzt. Der Trainer betonte besonders, dass Spieler wie Kane in jeder Situation über das Spiel entscheiden können und dass das Vertrauen in sie vollkommen gerechtfertigt ist. Derzeit führt die englische Nationalmannschaft weiterhin ihre Gruppe an.