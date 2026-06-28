Ugreen bringt smartes Nexode Pro 160W Ladegerät auf den europäischen Markt

Ugreen, einer der führenden Zubehörhersteller auf dem modernen Gadget-Markt, hat offiziell den Verkauf seines Ladegeräts der nächsten Generation — dem Nexode Pro 160W — in Europa gestartet. Dieses Gerät zieht Technikbegeisterte nicht nur durch seine hohe Leistung, sondern auch durch sein einzigartiges Design und die Fähigkeit zur „Kommunikation“ mit dem Nutzer an. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com wird das neue Produkt derzeit auf den Amazon-Marktplätzen in Großbritannien und Deutschland mit etwa 90 Euro bewertet. Es ist anzumerken, dass Käufer das Gerät im Rahmen der Prime Day-Rabatte wesentlich günstiger — für etwa 66 Euro — erwerben können. Dies ist ein wesentlich erschwinglicheres Angebot im Vergleich zum Hauptkonkurrenten Anker Prime 160W (Preis 130 Euro).

Technische Daten und Port-Vielfalt

Das Modell Nexode Pro 160W kann bis zu fünf Geräte gleichzeitig laden. Hierfür sind vier USB-C und ein USB-A Port vorgesehen. Dies ist besonders praktisch für Nutzer, die gleichzeitig ein Notebook, Tablet, Smartphone und andere kleine Gadgets laden müssen.

Der Hauptvorteil des Geräts ist die Unterstützung des Power Delivery 3.1 Standards. Zwei USB-C Ports können einzeln bis zu 140W liefern, was ausreicht, um leistungsstarke Notebooks wie das MacBook Pro mit maximaler Geschwindigkeit zu laden. Die Gesamtleistung beträgt 160W.

Intelligente Energieverteilung und Farbdisplay

Die Ingenieure von Ugreen haben ein intelligentes Energieverteilungssystem implementiert. Wenn Sie fünf Gadgets gleichzeitig anschließen, verteilt das System die Leistung automatisch. Beispielsweise behält der Haupt-USB-C Port selbst bei fünf angeschlossenen Geräten 65W bei, sodass der Betrieb des Notebooks nicht beeinträchtigt wird.

Das interessanteste Merkmal des neuen Modells ist das kleine Farbdisplay, das im Gehäuse integriert ist. Über diesen Bildschirm kann der Benutzer folgende Informationen verfolgen:

Die aktuelle Strommenge, die über jeden Port übertragen wird;

Die Betriebstemperatur des Geräts;

Weitere technische Service-Informationen.

Darüber hinaus besitzt das Gerät eine eigene „Persönlichkeit“: Auf Wunsch des Nutzers können verschiedene Emojis auf dem Bildschirm angezeigt werden. Diese Funktion verwandelt das Ladegerät von einem einfachen technischen Werkzeug in ein interessantes Desktop-Accessoire.

Da Ugreen-Produkte auch auf dem usbekischen Markt weit verbreitet sind, könnten wir das Nexode Pro 160W Modell bald in den Regalen lokaler Händler sehen. Solche universellen Ladegeräte sind ideal für diejenigen, die ihren Schreibtisch ordnen möchten, indem sie auf zahlreiche Kabel und Adapter verzichten.