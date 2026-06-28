Ugreen bringt smartes Nexode Pro 160W Ladegerät auf den europäischen Markt

·9·Technologie
Ugreen bringt smartes Nexode Pro 160W Ladegerät auf den europäischen Markt

Ugreen, einer der führenden Zubehörhersteller auf dem modernen Gadget-Markt, hat offiziell den Verkauf seines Ladegeräts der nächsten Generation — dem Nexode Pro 160W — in Europa gestartet. Dieses Gerät zieht Technikbegeisterte nicht nur durch seine hohe Leistung, sondern auch durch sein einzigartiges Design und die Fähigkeit zur „Kommunikation“ mit dem Nutzer an. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com wird das neue Produkt derzeit auf den Amazon-Marktplätzen in Großbritannien und Deutschland mit etwa 90 Euro bewertet. Es ist anzumerken, dass Käufer das Gerät im Rahmen der Prime Day-Rabatte wesentlich günstiger — für etwa 66 Euro — erwerben können. Dies ist ein wesentlich erschwinglicheres Angebot im Vergleich zum Hauptkonkurrenten Anker Prime 160W (Preis 130 Euro).

Technische Daten und Port-Vielfalt

Das Modell Nexode Pro 160W kann bis zu fünf Geräte gleichzeitig laden. Hierfür sind vier USB-C und ein USB-A Port vorgesehen. Dies ist besonders praktisch für Nutzer, die gleichzeitig ein Notebook, Tablet, Smartphone und andere kleine Gadgets laden müssen.

Der Hauptvorteil des Geräts ist die Unterstützung des Power Delivery 3.1 Standards. Zwei USB-C Ports können einzeln bis zu 140W liefern, was ausreicht, um leistungsstarke Notebooks wie das MacBook Pro mit maximaler Geschwindigkeit zu laden. Die Gesamtleistung beträgt 160W.

Intelligente Energieverteilung und Farbdisplay

Die Ingenieure von Ugreen haben ein intelligentes Energieverteilungssystem implementiert. Wenn Sie fünf Gadgets gleichzeitig anschließen, verteilt das System die Leistung automatisch. Beispielsweise behält der Haupt-USB-C Port selbst bei fünf angeschlossenen Geräten 65W bei, sodass der Betrieb des Notebooks nicht beeinträchtigt wird.

Das interessanteste Merkmal des neuen Modells ist das kleine Farbdisplay, das im Gehäuse integriert ist. Über diesen Bildschirm kann der Benutzer folgende Informationen verfolgen:

  • Die aktuelle Strommenge, die über jeden Port übertragen wird;
  • Die Betriebstemperatur des Geräts;
  • Weitere technische Service-Informationen.
Darüber hinaus besitzt das Gerät eine eigene „Persönlichkeit“: Auf Wunsch des Nutzers können verschiedene Emojis auf dem Bildschirm angezeigt werden. Diese Funktion verwandelt das Ladegerät von einem einfachen technischen Werkzeug in ein interessantes Desktop-Accessoire.

Da Ugreen-Produkte auch auf dem usbekischen Markt weit verbreitet sind, könnten wir das Nexode Pro 160W Modell bald in den Regalen lokaler Händler sehen. Solche universellen Ladegeräte sind ideal für diejenigen, die ihren Schreibtisch ordnen möchten, indem sie auf zahlreiche Kabel und Adapter verzichten.

UgreenNexode ProTechnologieGadgetLadegerät
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Kanada bietet Kernreaktoren mit natürlichem Uran für den US-Energiemarkt anKanada bietet Kernreaktoren mit natürlichem Uran für den US-Energiemarkt anHeute, 10:59KI revolutioniert den digitalen Zahlungsverkehr: Indiens ErfahrungKI revolutioniert den digitalen Zahlungsverkehr: Indiens ErfahrungHeute, 10:20NVIDIA GeForce RTX 5090 Problem: 16-Pin-Stecker macht weitere Grafikkarte unbrauchbarNVIDIA GeForce RTX 5090 Problem: 16-Pin-Stecker macht weitere Grafikkarte unbrauchbarHeute, 09:22Xiaomi bereitet die Einführung seines ersten NAS-Netzwerkspeichergeräts vorXiaomi bereitet die Einführung seines ersten NAS-Netzwerkspeichergeräts vorHeute, 08:53Belkin stellt leistungsstarke Dockingstation mit Thunderbolt 5 Schnittstelle vorBelkin stellt leistungsstarke Dockingstation mit Thunderbolt 5 Schnittstelle vorHeute, 08:23Harbin Xinguang stellt kompaktes Lasersystem vor, das Drohnen in Sekunden zerstörtHarbin Xinguang stellt kompaktes Lasersystem vor, das Drohnen in Sekunden zerstörtHeute, 05:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt