Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane, hat beschlossen, seine Zukunft langfristig mit dem bayerischen Verein zu verbinden. Der erfahrene Stürmer gab bekannt, dass er nicht beabsichtigt, das Münchner Team zu verlassen, trotz des Interesses des katalanischen FC Barcelona. Dies berichtet Goal.com berichtet es.

Laut The Athletic hatte die Führung von Barcelona die Option Harry Kane in Betracht gezogen, während sie nach einem würdigen Nachfolger für Robert Lewandowski suchten, der das Team verlassen hatte. Die Antwort über die Vertreter des Spielers war jedoch ein unerwarteter Schlag für die Katalanen: Der 32-jährige Forward ist mit seinem Leben in Deutschland vollkommen zufrieden und plant nicht, die Allianz Arena zu verlassen.

Harry Kane ist seit seinem Wechsel von Tottenham nach München im Jahr 2023 ein integraler Bestandteil des Bayern-Projekts. Berichten zufolge gab es in seinem Vertrag eine Sonderklausel, die diesen Sommer hätte aktiviert werden können, doch er entschied sich dagegen. Gemäß den Regeln hätte er den Verein bis Januar benachrichtigen müssen, doch die Frist verstrich ohne Handlung.

Historische Ergebnisse und ein neuer Vertrag

Die Statistiken des Stürmers in Deutschland sind beeindruckend hoch. Laut Goal.com kam Harry Kane in der Saison 2025-26 in 51 Spielen auf 61 Tore und 7 Assists. Diese Werte brachten ihn auf Platz 7 der besten Torschützen in der Vereinsgeschichte — insgesamt erzielte er innerhalb von drei Spielzeiten 146 Tore.

Die Bayern-Führung, insbesondere Sportvorstand Max Eberl, bestätigte, dass Verhandlungen über eine Verlängerung des aktuellen Vertrags laufen. Obwohl Kanes Vertrag bis 2027 läuft, beabsichtigt der Verein, ihn länger zu binden. Der Spieler selbst betonte in einem Interview im November, dass die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels aus der Bundesliga sehr gering sei.

Derzeit konzentriert sich Harry Kane ganz auf seine Verpflichtungen in der Nationalmannschaft. Offizielle Statements zu seiner Zukunft werden voraussichtlich nach der Weltmeisterschaft im Sommer bekannt gegeben. Dennoch sind alle Voraussetzungen für seinen Verbleib in München und die Unterzeichnung eines neuen Vertrags geschaffen.

Obwohl das Angebot eines so prestigeträchtigen Clubs wie Barcelona für jeden Spieler attraktiv erscheint, bevorzugt Harry Kane in dieser Phase seiner Karriere den Gewinn weiterer Titel mit Bayern gegenüber einer Erfahrung in La Liga. Nachdem er mit den Münchnern bereits zwei Meisterschaften gewonnen hat, wird der Stürmer auch in den kommenden Jahren eine Schlüsselfigur für den Erfolg des Teams bleiben.