Tschechischer Nationaltrainer nach WM-2026-Fiasko entlassen

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Tschechischer Nationaltrainer nach WM-2026-Fiasko entlassen

Der tschechische Fußballverband hat offiziell bekannt gegeben, dass Nationaltrainer Miroslav Koubek seinen Posten verlassen hat. Es wurde mitgeteilt, dass die Parteien den Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst haben. Grund für das Ausscheiden des Trainers war der erfolglose Auftritt der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026.

Ein historisches Ergebnis nach 20 Jahren und ein kurzer Höhenflug

Miroslav Koubek hatte erst kürzlich, im Dezember 2025, die Leitung der tschechischen Nationalmannschaft übernommen. In kurzer Zeit schaffte er es, im Land zu einem echten Helden zu werden:

Historischer Erfolg: Unter Koubek besiegten die Tschechen in den Play-offs Irland und Dänemark, wurden zum Traum der lokalen Fans und sicherten sich das seit 20 Jahren erwartete WM-Ticket und qualifizierten sich für das Turnier.

WM-Katastrophe: 1 Punkt in 3 Spielen

Doch bei der ersehnten Weltmeisterschaft selbst lief es für die tschechische Nationalmannschaft überhaupt nicht gut. Die Mannschaft zeigte in der Gruppenphase eine schwache Leistung und enttäuschte die Fans. Mit nur einem Punkt aus drei Spielen schieden sie früh aus dem Turnier aus.

Die detaillierten Ergebnisse Tschechiens in der Gruppe finden Sie in der folgenden Tabelle:

Spieltag

Gegner

Ergebnis

Resultat

1. Spieltag

Südkorea

1:2

Niederlage

2. Spieltag

Südafrika

1:1

Unentschieden

3. Spieltag

Mexiko

0:3

Niederlage

Nach diesem Misserfolg in der Gruppe entschied die tschechische Fußballführung, die Zusammenarbeit mit Koubek nicht fortzusetzen. Die kurzlebige „Koubek-Ära“, die mit großer Sensation und Hoffnung begann, endete mit einem katastrophalen Ergebnis bei der WM. Nun muss die tschechische Nationalmannschaft nach einer neuen Ära und einem neuen Cheftrainer suchen.

TschechienMiroslav KoubekIrlandDänemarkMexiko
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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