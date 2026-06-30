Joel Kojo kehrt in die Superliga zurück: Navbahor stellt neuen Stürmer vor

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Joel Kojo kehrt in die Superliga zurück: Navbahor stellt neuen Stürmer vor

Der Stürmer der kirgisischen Nationalmannschaft, Joel Kojo, greift erneut in der usbekischen Superliga an. Der 27-jährige Fußballer hat einen Vertrag beim Club Navbahor aus Namangan unterschrieben.

Der in Ghana geborene Stürmer war bereits zuvor in der usbekischen Meisterschaft aktiv und kennt das lokale Fußballumfeld gut.

Kojo verstärkt Navbahor

Navbahor hat seine Offensive mit dem kirgisischen Nationalspieler Joel Kojo verstärkt.

Es wird erwartet, dass der Spieler seinem neuen Team mit seiner Geschwindigkeit, seiner physischen Präsenz und seiner Torgefährlichkeit zugutekommt.

Bereits zuvor in Usbekistan gespielt

Joel Kojo hat im Laufe seiner Karriere für mehrere Vereine gespielt.

Er war für folgende Teams aktiv:

  • Oloy — 2017–2021;

  • Dordoi — 2021–2023;

  • Dinamo Samarqand — 2023–2024;

  • Istiqlol — 2025–2026;

  • Neftchi — 2025, als Leihspieler.

Damit wird Navbahor sein dritter Verein in Usbekistan.

Rückkehr nach schwerer Verletzung

Kojo bestritt sein letztes offizielles Spiel im Oktober 2025 für Neftchi gegen Shortan.

In diesem Spiel zog er sich eine schwere Verletzung zu und fiel lange Zeit aus.

Inzwischen hat sich der Stürmer von seiner Verletzung erholt und ist bereit für die Rückkehr in den Profifußball.

Was bringt dieser Transfer für Navbahor?

Die Verpflichtung von Kojo könnte den Wettbewerb in der Offensive des Teams erhöhen.

Seine Stärken sind:

  • Kenntnis der Superliga-Umgebung;

  • Internationale Erfahrung;

  • Fähigkeit, als Mittelstürmer zu agieren;

  • Aktivität in körperlichen Duellen;

  • Schnelligkeit bei Konterangriffen.

Nach der langen Pause wird jedoch entscheidend sein, wie schnell er wieder seine Topform erreicht.

Ein neuer Abschnitt beginnt

Für Joel Kojo beginnt bei Navbahor ein neues Kapitel nach seiner Verletzung.

Der Club aus Namangan erwartet vom erfahrenen Stürmer Tore und effektive Einsätze in wichtigen Spielen.

Glauben Sie, dass Joel Kojo bei Navbahor seine beste Leistung abrufen kann? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Superliga-Fans.

Joel KojoNavbahorUsbekistanKirgisistanNamangan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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