Das langjährige Amazon-Monopol auf dem Markt für E-Reader und digitale Bibliotheken ist auf einen ernsthaften Konkurrenten gestoßen. Die Marke Kobo, die zu Rakuten gehört, und die bei Lesern immer beliebtere Plattform StoryGraph haben eine gegenseitige Partnerschaft angekündigt. Diese Integration ermöglicht es den Nutzern, ihren Lesefortschritt automatisch zu verfolgen – eine Funktion, die bisher exklusiv dem Kindle- und Goodreads-Tandem vorbehalten war. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com macht diese Neuigkeit Kobo-Geräte zu einem der offensten und flexibelsten eReader auf dem Markt. Ab sofort können alle Nutzer mit einem Kobo-Konto ihren Lesefortschritt auf ihren Geräten mit StoryGraph synchronisieren. Dieser Prozess umfasst nicht nur E-Books, sondern auch Hörbücher.

Eine ernsthafte Bedrohung für das Goodreads-Imperium

Amazon gelang es lange Zeit, seine Leser durch niedrige Preise und das weltweit größte soziale Netzwerk für Leser – Goodreads – zu binden. Obwohl viele andere Start-ups als Konkurrenten zu Goodreads auftraten, scheiterten die meisten, da sie keine direkte Verbindung zu Lesegeräten herstellen konnten. Die Partnerschaft zwischen StoryGraph und Kobo hat genau diese technologische Barriere beseitigt.

Die StoryGraph-Plattform zeichnet sich durch ihre tiefgehenden Analysefunktionen aus. Sie bietet dem Nutzer nicht nur die Anzahl der gelesenen Seiten, sondern auch detaillierte grafische Daten zu Lesestimmung, Tempo und Genres. Solche Analysen helfen Lesern, ihre Gewohnheiten besser zu verstehen und neue Werke auf Basis präziserer Empfehlungen auszuwählen.

Erfolg einer unabhängigen Plattform

Es ist anzumerken, dass StoryGraph 2019 von den britischen Ingenieuren Nadia Odunayo und Rob Frelow als persönliches Projekt ohne externe Investitionen ins Leben gerufen wurde. Heute hat die Plattform über 5 Millionen aktive Nutzer. Die Partnerschaft mit Kobo rückt diese App in den Fokus von über 12 Millionen Kobo-Nutzern in 190 Ländern.

Die digitale Lesekultur erreicht eine neue Stufe, insbesondere durch Social-Media-Trends wie #booktok. Laut Pew Research ist der Anteil der Erwachsenen in den USA, die E-Books lesen, von 17 Prozent im Jahr 2011 auf derzeit 31 Prozent gestiegen. Dies schafft eine günstige Gelegenheit für Marken wie Kobo, ihre Marktposition zu stärken.

Während auch auf dem usbekischen Markt das Interesse an E-Readern wächst, wird die Kombination aus Kobo und StoryGraph eine großartige Alternative für Nutzer sein, die vom geschlossenen Ökosystem des Kindle genug haben. Diese Partnerschaft könnte eine neue Ära in der Welt des digitalen Lesens einleiten, in der Offenheit und Nutzerwahl im Vordergrund stehen.