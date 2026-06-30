Brasilien besiegt Japanien in hartem Spiel und zieht weiter

Im Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft trafen die Nationalmannschaften von Brasilien und Japan aufeinander. In der Begegnung im Stadion B in Houston gewannen die Brasilianer mit 2:1. Keito Sano eröffnete in der 29. Minute den Tore für Japan. Brasilien antwortete in der zweiten Halbzeit: Casemiro glich in der 56. Minute aus, und Gabriel Martinelli erzielte in der 90+6. Minute das Siegtor.

In der ersten Halbzeit nutzte Japan eine Lücke in der gegnerischen Defensive. Keito Sano traf in der 29. Minute und brachte seine Mannschaft in Führung. Obwohl Brasilien in der ersten Halbzeit mehrfach angriff, gelang der Ausgleich vor der Pause nicht.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Brasilien den Druck. In der 56. Minute erzielte Casemiro den Ausgleich zum 1:1. Danach kontrollierten die Südamerikaner das Spiel und kreierten gefährliche Situationen vor dem japanischen Tor.

Gabriel Martinelli entschied die Partie in der Nachspielzeit. Er traf in der 90+6. Minute und sicherte Brasilien den Sieg.

Auch statistisch war Brasilien überlegen. Das Team gab 20 Torschüsse ab, wovon 7 auf das Tor gingen. Bei Japan beliefen sich diese Zahlen auf 5 bzw. 2.

Brasilien hatte einen Ballbesitz von 62 Prozent, Japan 38 Prozent. Die brasilianischen Spieler absolvierten 678 Pässe mit einer Genauigkeit von 92 Prozent. Japan gab 289 Pässe mit einer Quote von 86 Prozent ab.

Brasilien beging 4 Fouls, Japan 13. Der Schiedsrichter zeigte zwei Gelbe Karten gegen die Brasilianer und drei gegen die japanischen Spieler. Rote Karten gab es nicht. Bei den Eckbällen war Brasilien mit 6:2 überlegen.