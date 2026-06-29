Frauen in asiatischen Cyberzentren durch Täuschung zur Arbeit gezwungen und gefoltert

Es wurde aufgedeckt, dass Tausende von Frauen in versteckten Cyber-Betrugszentren in Südostasien gegen ihren Willen festgehalten und in kriminelle Aktivitäten verwickelt wurden. Bei Operationen in Kambodscha, Myanmar und Laos konnten mehrere Opfer befreit werden.

Die Frauen wurden hauptsächlich durch gefälschte Stellenanzeigen angelockt. Ihnen wurden hohe Gehälter, komfortable Bedingungen und eine offizielle Anstellung versprochen, doch später wurden sie gezwungen, Menschen im Internet zu betrügen und Gelder zu unterschlagen.

Wer sich weigerte, die Aufgaben auszuführen, wurde geschlagen, gefoltert oder bedroht. Es gibt zudem Berichte über sexuelle Gewalt gegen Frauen und Fälle, in denen sie an andere Gruppen verkauft wurden.

Die Strafverfolgungsbehörden arbeiten daran, die Personen zu identifizieren, die diese Netzwerke steuern, und die Opfer in ihre Heimatländer zurückzuführen.