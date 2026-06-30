Offener Rat eines ehemaligen russischen Fußballers für Usbekistan-Spieler

Die erfolglose Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 wird auch in der russischen Fußballgemeinschaft diskutiert. Vladislav Radimov, ehemaliger Spieler von CSKA und Zenit, äußerte sich zu den Hauptproblemen unserer Nationalmannschaft.

Ihm zufolge bestand die Hauptaufgabe von Fabio Cannavaro darin, den Spielern Vertrauen zu vermitteln. Bei den meisten Spielern, die zuvor noch nie auf WM-Niveau gespielt hatten, waren jedoch Druck und Unerfahrenheit deutlich spürbar.

«Den Spielern fehlte das Vertrauen»

Nach Meinung von Radimov war es wichtiger, die Spieler psychisch vorzubereiten, als in kurzer Zeit ein komplexes taktisches System aufzubauen.

«Ich denke, die Hauptforderung an Fabio Cannavaro war es, den Spielern Vertrauen zu geben. Aber vielen Spielern, die noch nie auf diesem Niveau gespielt haben, fehlte dieses Vertrauen dennoch», sagte er.

Der ehemalige Fußballer gab auch zu, dass es schwierig sei, genau zu sagen, warum Cannavaro diese Aufgabe nicht bewältigen konnte.

In welchen Punkten lag Usbekistan hinter den Gegnern zurück?

Radimov betonte, dass Usbekistan im Vergleich zu den Gruppengegnern in Bezug auf Können und internationale Erfahrung schwächer wirkte.

Seiner Meinung nach müssen die Spieler der Mannschaft noch viel darüber lernen, wie man sich bei großen Turnieren verhält, Druck bewältigt und in entscheidenden Situationen die richtigen Entscheidungen trifft.

«Vom Können und dem allgemeinen Zustand her war Usbekistan schwächer als die Gegner. In Bezug auf die Erfahrung muss noch sehr viel gelernt werden».

Was war der Unterschied zu DR Kongo?

Radimov verglich die Kader der Nationalmannschaften von Usbekistan und der Demokratischen Republik Kongo.

Er wies darauf hin, dass Usbekistan zwei oder drei Spieler hat, die in Europa spielen. Fast alle Spieler im Kader von DR Kongo hingegen spielen in Frankreich und anderen starken europäischen Ligen.

Diese Spieler sind:

an Spiele mit hoher Geschwindigkeit gewöhnt;

in einem hart umkämpften Umfeld gestählt;

bereit, unter großem Druck zu spielen;

taktisch und technisch ausgereift.

Deshalb fühlen sie sich bei Turnieren wie der Weltmeisterschaft wesentlich sicherer.

Afrikanische Teams verlassen sich nicht mehr nur auf körperliche Kraft

Der ehemalige russische Fußballer lenkte die Aufmerksamkeit auch auf die Veränderungen im afrikanischen Fußball.

Seiner Meinung nach zeichneten sich afrikanische Spieler früher vor allem durch ihre körperliche Stärke aus, während sie heute auch technisch und taktisch ein hohes Niveau erreicht haben.

Dies macht Nationalteams wie DR Kongo zu einem gefährlichen Gegner für jeden.

Offener Rat für Usbekistan

Radimov zeigte auch den Hauptweg auf, damit unsere Nationalmannschaft in Zukunft stärker wird.

«Es gibt einen klaren Rat für die Usbeken: Die Spieler müssen zu europäischen Vereinen wechseln, um dort zu wachsen und Erfahrung zu sammeln», sagte er.

Nach Ansicht des Experten würde Usbekistan die nächste Weltmeisterschaft mit einem wesentlich stärkeren Kader bestreiten, wenn mehr Spieler regelmäßig in wettbewerbsfähigen europäischen Ligen spielen würden.

Wann läuft Cannavaros Vertrag aus?

Fabio Cannavaro wurde am 6. Oktober 2025 zum Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft ernannt.

Der Vertrag mit dem italienischen Spezialisten läuft bis zum 31. Juli 2026.

Information Details Ernanntungsdatum 6. Oktober 2025 Vertragsende 31. Juli 2026 Hauptaufgabe Leitung der Mannschaft bei der WM 2026 Turnierergebnis In der Gruppenphase ausgeschieden

Was muss bis zur nächsten WM geändert werden?

Die erste Weltmeisterschaft Usbekistans brachte nicht das erwartete Ergebnis. Aber die gewonnene Erfahrung kann eine wichtige Lektion für die Zukunft sein.

Nach Meinung von Radimov ist es für das Wachstum der Nationalmannschaft notwendig, die Spieler in hochklassige Ligen zu bringen, die internationale Erfahrung zu steigern und die psychologische Vorbereitung zu verstärken.

Glauben Sie, dass ein stärkerer Weg usbekischer Spieler nach Europa das Niveau der Nationalmannschaft drastisch steigern wird? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und senden Sie diesen Artikel an Fußballfans.