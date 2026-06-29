Waymo und Uber beenden Partnerschaft: Robotaxi-Dienst in Phoenix eingestellt

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Waymo und Uber beenden Partnerschaft: Robotaxi-Dienst in Phoenix eingestellt

Zwei Giganten des Marktes für autonomes Fahren — Waymo und Uber — haben beschlossen, ihre in Phoenix, Arizona, seit fast drei Jahren bestehende Partnerschaft zu beenden. Laut TechCrunch ist es nicht mehr möglich, Waymo-Robotaxis im Raum Phoenix über die Uber-App zu bestellen. Diese Änderung erfolgt in einer Zeit zunehmender Wettbewerbsintensität in der Branche. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht gibt an.

Vertreter von Waymo, einem Unternehmen unter dem Dach von Alphabet, bezeichnen diese Entscheidung als Abschluss eines Pilotprojekts. Es wurde bekannt gegeben, dass alle autonomen Fahrzeuge, die zuvor im Uber-Netzwerk tätig waren, nun in die eigene Flotte von Waymo zurückgeführt wurden und Kunden ausschließlich über die hauseigene App des Unternehmens bedienen. Nutzer in Phoenix hatten in den letzten Tagen bemerkt, dass Robotaxis aus der Uber-Plattform verschwunden waren.

Wettbewerb und neue Strategien

Obwohl die Partnerschaft in Phoenix beendet wurde, arbeiten beide Unternehmen in Städten wie Austin und Atlanta weiterhin zusammen. Laut Uber-Vertretern diente das Phoenix-Projekt als Testfeld, und die gewonnenen Erkenntnisse halfen dabei, die Reichweite in anderen Regionen zu vergrößern. Interessanterweise kündigte Uber an, in Phoenix bald eine Partnerschaft mit einem anderen Entwickler für autonomes Fahren einzugehen, wobei der Name des neuen Partners derzeit noch geheim gehalten wird.

Experten sind der Meinung, dass die Beziehung zwischen Waymo und Uber immer komplexer wird. Es wird erwartet, dass die beiden Unternehmen im laufenden Jahr in London als direkte Konkurrenten gegeneinander antreten. Während Waymo damit begonnen hat, seine Robotaxis der neuen Generation — die von Zeekr produzierten Ojai-Vans — auf die Straßen zu bringen, arbeitet Uber daran, Dutzende neuer autonomer Partner in sein Netzwerk zu integrieren.

Waymo ist derzeit in 11 großen US-Metropolregionen aktiv und absolviert wöchentlich mehr als 500.000 Fahrten. Das Unternehmen plant, seine Dienste in diesem Jahr in weiteren 20 Städten einzuführen. Das Ende der Partnerschaft in Phoenix könnte Teil der Strategie von Waymo sein, sein eigenes Ökosystem unabhängig zu entwickeln und die Abhängigkeit von Drittplattformen zu verringern.

Zur Erinnerung: Die Beziehungsgeschichte dieser beiden Unternehmen war sehr konfliktträchtig. Im Jahr 2018 gab es einen großen Gerichtsprozess wegen des Diebstahls geistigen Eigentums, der mit einem Vergleich endete. Die 2023 begonnene Partnerschaft war für Branchenexperten eine unerwartete Überraschung. Heute tritt der Robotaxi-Markt nach den Misserfolgen von Konkurrenten wie Cruise in eine neue Phase ein, und Waymo versucht, seine klare Führungsposition zu behaupten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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