Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekordverdächtige Helligkeit und starker Akku

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Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekordverdächtige Helligkeit und starker Akku

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung arbeitet intensiv an seiner nächsten Flaggschiff-Smartwatch — der Galaxy Watch Ultra 2. Jüngsten Berichten zufolge wird das neue Gerät voraussichtlich über das fortschrittlichste Display und die beste Akkulaufzeit verfügen, nicht nur für die Marke, sondern auf dem gesamten Markt. Trotz minimaler Änderungen am äußeren Design werden die internen technischen Upgrades für die Nutzer ein echtes Highlight sein. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen des bekannten Insiders Ice Universe wird das Hauptmerkmal der Galaxy Watch Ultra 2 ihr AMOLED-Display sein. Die maximale Helligkeit des Geräts soll rekordverdächtige 5000 nits erreichen. Zum Vergleich: Das aktuelle Modell der ersten Generation der Galaxy Watch Ultra bietet 3000 nits, während die Garmin Fenix 8 Pro auf 4500 nits kommt. Diese Neuerung ermöglicht eine problemlose Nutzung der Uhr selbst bei direktem Sonnenlicht.

Display-Technologie der neuen Generation

Um dieses Ergebnis zu erzielen, plant Samsung den Einsatz des neuen OCF OLED-Panels, das auf dem MWC 2025 vorgestellt wurde. Diese von der Samsung Display-Abteilung entwickelten Panels sind 20 Prozent dünner und deutlich energieeffizienter als ihre Vorgänger. Das Wichtigste ist, dass das Display selbst bei einer Helligkeit von 5000 nits die gleiche Energiemenge verbraucht wie die Panels der vorherigen Generation bei 3000 nits.

Ein weiteres wichtiges Update betrifft die Energiequelle des Geräts. Berichten zufolge wird die Akkukapazität von 590 mAh auf 800 mAh erhöht. Dies entspricht einem Zuwachs von fast 36 Prozent. Die Kombination aus einem energieeffizienten Display und einem größeren Akku könnte die Laufzeit der Uhr von derzeit 60 Stunden auf drei bis vier Tage verlängern. Dies ist ein entscheidender Faktor für aktive Menschen und Reisende.

Haltbarkeit und Veröffentlichungsdatum

Die Galaxy Watch Ultra 2 ist für extreme Bedingungen konzipiert, nach dem IP69K-Standard geschützt und behält eine Wasserdichtigkeit von 10 ATM bei. Das bedeutet, dass man mit der Uhr nicht nur duschen, sondern auch in offenen Gewässern tauchen kann. Mit ihrem robusten Gehäuse und ihren High-Tech-Funktionen tritt das Gerät in direkten Wettbewerb mit dem Hauptkonkurrenten auf dem Markt, der Apple Watch Ultra.

Ersten Informationen zufolge findet die offizielle Vorstellung der neuen Smartwatch am 22. Juli dieses Jahres statt. Am selben Tag wird Samsung voraussichtlich auch seine neuen faltbaren Smartphones präsentieren — das Galaxy Flip 8, Galaxy Fold 8 und Galaxy Fold 8 Ultra. Diese Veranstaltung wird zweifellos eine der größten technologischen Präsentationen der Marke im Jahr 2025 sein.

Es ist erwähnenswert, dass Ice Universe, der diese Berichte verbreitet hat, bereits in der Vergangenheit als Erster präzise Informationen über das Design des iPhone X, Änderungen beim iPhone 14 und die 200-Megapixel-Sensoren von Samsung veröffentlicht hat. Die Quellen in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Samsung gelten als äußerst zuverlässig.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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