Ein strategisches Partnerschaftsabkommen wurde zwischen dem Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, und Anthropic, einem der führenden Unternehmen im Bereich der AI, unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung erhalten alle staatlichen Behörden und lokalen Verwaltungsorgane Zugang zum Claude Chatbot zu speziellen Vorzugspreisen. Dieser Schritt zielt darauf ab, die technologische Effizienz im öffentlichen Sektor zu steigern, während die Geschäftswelt mit den hohen Kosten von AI-Tools kämpft. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht heißt es.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Anthropic nicht nur den Zugang zu seinem fortschrittlichen Claude-Modell gewähren, sondern auch spezielle Schulungen und technischen Support für die Staatsbediensteten übernehmen. Laut einer offiziellen Mitteilung aus dem Büro des Gouverneurs wird diese Technologie die Beamten bei der Erstellung von Dokumententwürfen und der Analyse großer Datenmengen unterstützen.

Effizienz- und Sicherheitsfragen

Gouverneur Gavin Newsom betonte, dass AI die menschliche Arbeit in der öffentlichen Verwaltung nicht vollständig ersetzen sollte. Stattdessen solle sie den Mitarbeitern helfen, schneller zu arbeiten, Probleme effektiver zu lösen und qualitativ hochwertigere Ergebnisse für die Bevölkerung Kaliforniens zu liefern. Diese Vereinbarung ist die logische Fortsetzung eines im März dieses Jahres erlassenen Dekrets zur Beschleunigung der sicheren Nutzung von AI in der öffentlichen Verwaltung.

Interessanterweise erfolgt die Annäherung Kaliforniens an Anthropic vor dem Hintergrund von Spannungen mit der US-Bundesregierung, insbesondere dem Verteidigungsministerium (Pentagon). Zuvor gab es Unstimmigkeiten bei der Unterzeichnung eines Vertrags zwischen Anthropic und dem Pentagon. Anthropic forderte ein Verbot der Nutzung seiner Technologie zur Überwachung von Amerikanern oder zur Steuerung autonomer Waffen ohne menschliche Aufsicht.

Konflikt mit der Bundesregierung

Das US-Verteidigungsministerium wies die Forderungen von Anthropic zurück und entschied sich letztendlich für eine Zusammenarbeit mit OpenAI. Die Bundesregierung erklärte Anthropic sogar zu einem "Risiko für die Lieferkette" und schränkte dessen Zusammenarbeit mit anderen Pentagon-Auftragnehmern ein. Die kalifornischen Regierungsvertreter erklären jedoch, dass diese Beschränkungen auf Bundesebene der Zusammenarbeit auf Bundesstaatsebene nicht im Weg stehen.

Chris Given, Direktor des kalifornischen Department of Information Technology, teilte POLITICO mit, dass das von der Bundesregierung vergebene "Risiko"-Label während der Verhandlungen mit Anthropic überhaupt nicht diskutiert wurde. Die Staatsführung konzentriert sich darauf, das Verwaltungssystem durch die korrekte und sichere Nutzung der Technologie zu modernisieren.

Diese Partnerschaft könnte eine interessante Erfahrung für Länder im Prozess der digitalen Transformation sein, wie etwa Usbekistan. Die Nutzung von Tools wie ChatGPT oder Claude im öffentlichen Dienst eröffnet neue Horizonte bei der Reduzierung von Bürokratie und der Beschleunigung von Entscheidungsprozessen. Der Deal von Anthropic mit Kalifornien markiert eine neue Phase in den Beziehungen zwischen AI-Giganten und Regierungen.