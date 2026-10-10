Laos-Nationalspieler wegen Spielmanipulationsskandal verhaftet

·9·Sport
Laos-Nationalspieler wegen Spielmanipulationsskandal verhaftet

Ein weiterer Skandal um Spielmanipulation und Wettbetrug erschüttert den asiatischen Fußball. Großbritannienberichtet die renommierte Zeitung The Guardian dass der Mittelfeldspieler der laotischen Nationalmannschaft, Soukpxachan Luentala, von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen wurde, weil er beschuldigt wird, Ergebnisse bei internationalen Wettbewerben absichtlich manipuliert zu haben.

Demnach steht der 24-jährige Spieler, der beim lokalen Verein Salavan United unter Vertrag steht, im Verdacht, für ein ausländisches Wett-Syndikat agiert zu haben.

Vietnamesisches Syndikat und polizeiliche Ermittlungen

Die laufenden Untersuchungen deuten auf Verbindungen zu internationalen illegalen Netzwerken hin:

  • Absprachen mit Buchmachern: Den Ermittlungen zufolge nahm Luentala direkten Kontakt zu einer illegalen Wettgruppe auf, die in Vietnam operiert, und half dabei, die Ergebnisse von Spielen der Nationalmannschaft vorab zu manipulieren.

  • Strenge Haltung des Verbandes: Der laotische Fußballverband (LFF) leitete umgehend eine interne Untersuchung zu den verdächtigen Vorfällen in der Gruppenphase ein und übergab alle Beweismittel offiziell an die Strafverfolgungsbehörden.

  • Massive Befragungen: Nach ihrer Rückkehr in die Hauptstadt wurden mehrere Spieler der laotischen Nationalmannschaft zur polizeilichen Vernehmung vorgeladen.

Blamable Niederlagen und Rekord-Torverhältnisse

Die Zweifel kamen nicht von ungefähr – bei der ASEAN-Meisterschaft, die Anfang August in Myanmar stattfand, verlor die laotische Auswahl überraschend hoch:

  • Spiel gegen Thailand: Eine 0:5-Klatsche;

  • Duell gegen Malaysia: Eine 0:4-Niederlage;

  • Spiel gegen die Philippinen: Eine 1:4-Pleite;

  • Duell gegen Myanmar: Gegen den Gastgeber setzte es eine 2:7-Niederlage, bei der sieben Gegentore kassiert wurden.

LFF-Funktionäre bestätigten, dass diese Ergebnisse möglicherweise kein sportliches Pech, sondern das Resultat absichtlicher Fehler nach einem festen Drehbuch waren.

Die Ermittlungen dauern an. Sollte die Schuld des Spielers bewiesen werden, drohen ihm nicht nur eine lange Haftstrafe, sondern auch eine lebenslange Sperre durch die FIFA.

Laotische NationalmannschaftSoukpxachan LuentalaLaos Football FederationLFFWettbetrug
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

11:0 in der Champions League! Nasafs Frauenteam zerlegt Klub aus Laos11:0 in der Champions League! Nasafs Frauenteam zerlegt Klub aus Laos17 August 22:44„Der Spion hört alles mit“: Sevilla-Trainer enthüllt geheimen Taktik-Trick„Der Spion hört alles mit“: Sevilla-Trainer enthüllt geheimen Taktik-Trick2 Oktober 15:21Cristiano Ronaldo enthüllt das „zweite Geheimnis“ seines Konflikts mit Jorge JesusCristiano Ronaldo enthüllt das „zweite Geheimnis“ seines Konflikts mit Jorge Jesus7 Oktober 07:04Judo-Wettbewerbe bei den Asienspielen beginnen: Usbekische Athleten kennen ihre GegnerJudo-Wettbewerbe bei den Asienspielen beginnen: Usbekische Athleten kennen ihre Gegner29 September 17:27Ronaldo äußert sich zu den Vorfällen in der Nationalmannschaft und dem Konflikt mit JesusRonaldo äußert sich zu den Vorfällen in der Nationalmannschaft und dem Konflikt mit Jesus7 Oktober 06:59Jude Bellinghams Tor und die „Spidercam“-Kontroverse: FIFA reagiert auf norwegische ProtesteJude Bellinghams Tor und die „Spidercam“-Kontroverse: FIFA reagiert auf norwegische Proteste12 Juli 13:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans