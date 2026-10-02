In der spanischen La Liga ist ein echter taktischer „Spionage“-Skandal hinter den Kulissen des modernen Fußballs aufgedeckt worden! In einem aufsehenerregenden Interview gab Luis García Plaza, Cheftrainer des FC Sevilla, offen zu, dass er einen speziellen Mitarbeiter hat, der während des Spiels heimlich alle Anweisungen des gegnerischen Trainers abhört und sie ihm weiterleitet.

Das Verhalten des Spezialisten, der während der Trinkpausen die Mikrofone mit der Hand abdeckte und flüsterte, löste in der spanischen Presse eine große Debatte aus, die als „Pertigagate“ bekannt wurde. Was hat Luis García vor laufenden Kameras noch enthüllt und warum beschuldigt er andere Trainer der Lüge?

Live-Übertragung per Telefon und „lügende“ Kollegen

In einem Interview mit Juanma Castaño wollte der Sevilla-Trainer kein Geheimnis daraus machen und erklärte, dass diese Praxis bei allen Vereinen üblich sei:

Der spezielle Zuhörer: Der Trainer gab bekannt, dass eine Person für ihn arbeitet, die die Anweisungen des gegnerischen Cheftrainers während der Trinkpause Wort für Wort abhört und sie ihm sofort per Telefon übermittelt;

„Jeder macht das“: Plaza betonte, dass alle Trainer der Welt dieselbe Methode anwenden und diejenigen, die dies leugnen, schlichtweg lügen;

Schutz vor Fernsehkameras: Er sprach sich entschieden dagegen aus, dass seine Taktiken und Anweisungen während der Trinkpausen live in die ganze Welt, einschließlich des gegnerischen Lagers, übertragen werden.

„Pertigagate“-Skandal: Was geschah im Spiel gegen Valencia?

„Ich möchte nicht, dass das gegnerische Team im Voraus weiß, was ich sagen will, nur das!“, erklärte der Trainer.

Im Spiel des 5. Spieltags gegen Valencia blockierte Plaza zweimal das lange Mikrofon (pertiga) des Fernsehsenders DAZN mit seiner Hand. Danach versammelte er die Spieler in einem engen Kreis und gab seine Anweisungen so leise, dass sie nicht zu hören waren. Diese Aufnahmen verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken und wurden in der Presse als skandalöser „Pertigagate“-Vorfall bezeichnet.

Details zu Sevilla und „Pertigagate“ (Tabelle)

Indikator / Faktor Fakten und Situation Hauptakteur Luis García Plaza (Cheftrainer von Sevilla) Name des Skandals „Pertigagate“ (im Zusammenhang mit der Mikrofonblockade) Enthülltes Geheimnis Existenz einer Person, die gegnerische Anweisungen abhört und an den Trainer weitergibt Hauptgrund Protest gegen die Live-Übertragung taktischer Gespräche durch das Fernsehen Tabellenplatz in La Liga Nach 7 Spieltagen 5. Platz mit 13 Punkten

Trotz aller Diskussionen und Aufregung schreitet Sevilla in dieser Saison erfolgreich voran und festigt seinen Platz in der Europapokal-Zone.

Haben Sie Ihrer Meinung nach Luis García recht: Sollte das Fernsehen aufhören, die internen taktischen Geheimnisse von Spielern und Trainern der ganzen Welt zu zeigen, oder ist dies ein fester Bestandteil der modernen Show? Wie stehen Sie zu dem offenen Geständnis des Trainers?

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