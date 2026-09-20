Ein aus Scharfschützen des Verteidigungsministeriums von Usbekistan bestehendes Team in Südkorea hat beim III. Internationalen Scharfschützenwettbewerb erneut den ersten Platz belegt. Bemerkenswert ist, dass die Usbeken dieses Ergebnis zum zweiten Mal in Folge erzielten und ihre Gesamtleistung im Wettbewerb weiter verbesserten.

An dem prestigeträchtigen Wettbewerb, der vom 3. bis 10. September in der Stadt Gwangju in der südkoreanischen Provinz Gyeonggi stattfand, nahmen 28 Teams aus 8 Ländern teil. Die Vertreter Usbekistans erreichten mit 678,4 Punkten den ersten Platz unter den 13 ausländischen Mannschaften.

Usbekistan belegt den ersten Platz bei einem Wettbewerb mit 28 Teams

Der Wettbewerb wurde vom Kommando der Spezialkräfte der koreanischen Armee organisiert. Neben den Gastgebern aus Südkoreanahmen Teams aus Usbekistan, Vietnam, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Mongolei, der Türkei, Kambodscha und Kasachstan teil.

Von insgesamt 28 Teams stammten 15 aus Südkorea, 3 aus Usbekistan, 3 aus Vietnam, 2 aus den VAE und 2 aus der Mongolei. Die Türkei, Kambodscha und Kasachstan stellten jeweils ein Team.

Die Endergebnisse sehen wie folgt aus:

Platz Land Ergebnis 1. Platz Usbekistan 678,4 Punkte 2. Platz Vietnam 666,6 Punkte 3. Platz Türkei 471,1 Punkte

Damit erzielte das usbekische Team ein um 11,8 Punkte höheres Ergebnis als die zweitplatzierten Vertreter aus Vietnam.

Der wichtigste Aspekt dieses Sieges ist die Kontinuität.

Das Ergebnis der usbekischen Militärs bei diesem Wettbewerb in Südkorea ist kein einmaliger Erfolg.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums belegte das usbekische Team 2024 den zweiten Platz. 2025 errangen sie den ersten Platz. Mit dem Ergebnis von 2026 bestätigte das Team den Meistertitel erneut.

Diese Dynamik lässt sich wie folgt zusammenfassen:

2024 — 2. Platz → 2025 — 1. Platz → 2026 — 1. Platz.

Daher ist der erneute Sieg in Südkorea ein bemerkenswerter numerischer Beleg für die stetige Verbesserung der Leistungen der usbekischen Militärs auf internationaler Bühne.

Der Wettbewerb war kein gewöhnlicher Sportwettkampf.

Die Organisatoren führten den Wettbewerb auf Basis eines Programms mit 20 Spezialaufgaben durch. Die Übungen deckten verschiedene Umgebungs- und Zeitbedingungen ab.

Wie in der offiziellen Mitteilung vermerkt, war keine der diesjährigen Aufgaben eine exakte Wiederholung der Übungen des Vorjahres. Zudem wurde der Inhalt jeder Aufgabe den Teilnehmern erst unmittelbar vor Beginn mitgeteilt.

Ein weiteres besonderes Merkmal des Wettbewerbs war, dass ein erheblicher Teil der Ziele aus beweglichen und in der Luft befindlichen Objekten bestand. Laut offiziellen Angaben machten diese 40 Prozent der Gesamtziele aus.

Dies erforderte von den Teilnehmern nicht nur Präzision, sondern auch ein hohes Maß an Konzentration, Ausdauer und die Fähigkeit, sich an unterschiedliche Bedingungen anzupassen.

Was sagen die Zahlen aus?

Das Ergebnis des usbekischen Teams von 678,4 Punkten lag über dem Wert von 666,6 Punkten des vietnamesischen Teams.

Einer der interessantesten Aspekte ist, dass das drittplatzierte Team aus der Türkei 471,1 Punkte erzielte. Während der Kampf um den ersten und zweiten Platz sehr eng war, lagen die Ergebnisse von Usbekistan und Vietnam deutlich über dem dritten Platz.

Gleichzeitig erhöht die Teilnahme von 15 südkoreanischen Teams den Wettbewerbsgrad und den Umfang des Turniers. Das usbekische Team erzielte dabei das beste Ergebnis unter den ausländischen Vertretern.

Die Teilnahme usbekischer Militärs an internationalen Wettbewerben geht weiter.

In den letzten Jahren nehmen Militärangehörige des Verteidigungsministeriums von Usbekistan an verschiedenen internationalen militärsportlichen Wettbewerben teil.

Der Wettbewerb in Südkorea zeichnet sich dadurch aus, dass er Fähigkeiten wie professionelle Vorbereitung, Teamarbeit, hohe Konzentration und die Aufgabenerfüllung unter Druck komplex testet.

Das Ergebnis von 2026 ist auch deshalb wichtig: Nach dem zweiten Platz im Jahr 2024 holten die Vertreter Usbekistans 2025 und 2026 den Meistertitel.

Kurzes Fazit

Der III. Internationale Scharfschützenwettbewerb in Südkorea war ein weiterer großer internationaler Test für das Team des Verteidigungsministeriums von Usbekistan.

Erster Platz mit 678,4 Punkten bei einem Wettbewerb mit 28 Teams.

2024 — zweiter Platz.

2025 — Meistertitel.

2026 — erneut Meistertitel.

Das Ergebnis der usbekischen Militärs in Südkorea wurde somit durch den zweiten Meistertitel in Folge abgerundet. Dies hat die Leistungen der Vertreter des Landes bei internationalen militärsportlichen Wettbewerben erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.