Das Fußballprogramm der XX. Sommer-Asienspiele, das derzeit auf den Plätzen von Nagoya, Japan, stattfindet, entwickelt sich für die usbekischen Fans zu einem wahren Fest. Im Rahmen des 3. Spieltags der Gruppenphase Ravshan Khaydarov unter der Leitung von Usbekistan U-23 trat die Nationalmannschaft gegen Vietnam U-23 an und sicherte sich einen souveränen 2:0-Sieg. Die „Weißen Wölfe“ übernahmen von Beginn an die Kontrolle und übten großen Druck aus, was bereits in der 5. Minute durch den wendigen und abgeklärten Kapitän Muhammadali Urinboev zur Führung führte.

Auch in der zweiten Halbzeit ließen unsere Vertreter dem Gegner keine Chance und entschieden die Partie in der 67. Minute durch einen präzisen Treffer des eingewechselten Nurlan Ibraimov endgültig für sich. Mit diesem Erfolg haben die Schützlinge von Khaydarov alle drei Gruppenspiele gewonnen, eine 100-Prozent-Bilanz mit 9 Punkten erzielt und sich als Gruppensieger für die Play-offs qualifiziert. Die makellose Defensivarbeit und das schnelle Angriffsspiel zeigen, dass unsere Mannschaft mutig auf die Goldmedaillen zusteuert.

Kann die Mannschaft von Ravshan Khaydarov diese Dominanz auch in den schwierigen Play-off-Spielen beibehalten? Gegen die asiatischen Giganten wie Japan und Südkorea was wird unsere Hauptwaffe sein und wird Usbekistan ganz oben auf dem Podium von Nagoya stehen?

„Schnelles Tor des Kapitäns, 3 Siege aus 3 Spielen und Play-off-Ticket“: 5 Kernpunkte des Spiels

Die wichtigsten Details des souveränen Sieges über Vietnam:

Frühe Dominanz: Mannschaftskapitän Muhammadali Urinboev eröffnete in der 5. Minute den Torreigen und durchkreuzte alle taktischen Pläne des Gegners;

Joker-Effekt: Der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Nurlan Ibraimov erzielte in der 67. Minute das entscheidende Tor und setzte den Schlusspunkt;

Absolute 100-Prozent-Quote: Die U-23-Nationalmannschaft von Usbekistan gewann alle 3 Gruppenspiele und zog als Gruppenerster in die nächste Runde ein;

Defensive Zuverlässigkeit: Torhüter Muratbaev und die Abwehrreihe ließen die schnellen vietnamesischen Stürmer kaum in Tornähe kommen;

Play-off-Türen stehen offen: Nun treten die Schützlinge von Ravshan Khaydarov in den entscheidenden Spielen um die Medaillen gegen die stärksten Teams des Kontinents an.

Asienspiele: Vietnam U-23 — Usbekistan U-23 Spielprotokoll und Statistiken

Spieldetails und wichtige statistische Kennzahlen:

Kriterien und Parameter Spielstatistiken und Kaderinformationen Wettbewerb und Phase XX. Sommer-Asienspiele, Gruppenphase, 3. Spieltag Endstand Vietnam U-23 0:2 Usbekistan U-23 Tore Muhammadali Urinboev (5'), Nurlan Ibraimov (67') Startaufstellung Muratbaev, Khamidov, Murtazoev, Rizaqulov, Khushvaqtov, Saidov, Urinboev (K), Jumaev, Tulqinbekov, Abdunazarov, Karimov Einwechselspieler und Bank Murkaev, Khayrullaev, Bakhromov, Saidnurillaev, Rustamov, Reimov, Abdurakhmonov, Urmonjonov, Abdullaev, Ibraimov, Shodiboev Gesamtergebnis in der Gruppe 3 Spiele, 3 Siege, 9 Punkte (als 1. in die Play-offs eingezogen) Cheftrainer Ravshan Khaydarov

Fußball- und Taktikanalyse: Warum ist diese usbekische Mannschaft einer der Top-Favoriten der Asienspiele?

Fazit der asiatischen Fußballkommentatoren und lokalen Sportanalysten:

Ravshan Khaydarovs „goldene“ Erfahrung: Der erfahrene Trainer, der 2018 bei der Asienmeisterschaft in China mit der U-23-Mannschaft den historischen Titel holte, kennt die Besonderheiten internationaler Turniere und weiß genau, wie er die Spieler bis zum Finale körperlich fit hält;

Vielseitigkeit im Angriff: Die Führungsqualitäten von Kapitän Muhammadali Urinboev und seine Fähigkeit, in entscheidenden Momenten Verantwortung zu übernehmen, verleihen der Mannschaft einen psychologischen Vorteil;

Starke und ausgeglichene Bank: Dass Nurlan Ibraimov nach seiner Einwechslung sofort traf, beweist, dass es keinen großen Qualitätsunterschied zwischen Startelf und Ersatzbank gibt und jeder Spieler bereit ist, das Spiel zu entscheiden;

Psychologischer Vorteil in den Play-offs: Das Erreichen der nächsten Runde mit einer 100-Prozent-Bilanz stärkt das Selbstvertrauen der Jungs enorm; dies ermöglicht es ihnen, unabhängig vom Namen des Gegners, das Spiel als dominierende Kraft zu beginnen.

Die usbekische U-23-Nationalmannschaft ist mutig in die wichtigste Phase auf dem Weg zu den Goldmedaillen der Asienspiele in Nagoya eingezogen.

Glauben Sie, dass die usbekische U-23-Mannschaft unter der Leitung von Ravshan Khaydarov bei diesen Asienspielen das Finale erreichen und den Meisterpokal nach Taschkent holen kann? Welcher Spieler aus dem Kader hat bei Ihnen den größten Eindruck hinterlassen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Analyseartikel über den souveränen Sieg des usbekischen Fußballs in Nagoya mit allen Fußballfans!