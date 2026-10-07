Ronaldo äußert sich zu den Vorfällen in der Nationalmannschaft und dem Konflikt mit Jesus

Cristiano Ronaldo hat persönlich die Ereignisse geklärt, die sich während des letzten Trainingslagers der portugiesischen Nationalmannschaft zwischen ihm und Cheftrainer Jorge Jesus zugetragen haben. Der portugiesische Star erklärte, er habe mit dem Trainer zuvor einen klaren Plan vereinbart, doch am Tag des Spiels gegen Norwegen habe sich dieser Plan geändert. Das Wichtigste, so betonte Ronaldo, sei, dass Jesus ihm versprochen habe, ihn für 30 Minuten einzusetzen, ihn dann aber letztlich nicht aufs Feld schickte.

Ronaldo entschied sich, diese Ereignisse nicht intern zu belassen. Er wollte die Vorfälle im Trainingslager der Nationalmannschaft aus erster Hand und direkt erklären.

Ronaldo hatte sogar einen Abschiedsbrief vorbereitet

Laut Ronaldo hatte er geplant, seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft 2026 zu beenden, und hatte diesbezüglich bereits einen Brief an das Volk vorbereitet.

«Ich habe einen Brief an das portugiesische Volk für die Zeit nach der Weltmeisterschaft 2026 vorbereitet. Darin stehen die Worte, die ich unserem Volk sagen wollte, wenn ich die Nationalmannschaft endgültig verlasse. Der Brief ist immer noch in meinem Besitz».

Doch dann änderte sich die Situation.

Auf dem Rückflug aus den USA nach der Weltmeisterschaft bat der Präsident des portugiesischen Fußballverbandes Ronaldo, seine Entscheidung, die Nationalmannschaft zu verlassen, zu überdenken.

Der Präsident erklärte, dass der Verband möchte, dass Ronaldo im Team bleibt.

Die Wahl des neuen Trainers wurde auch mit Ronaldo besprochen

Danach fragte der Verbandspräsident Ronaldo nach seiner Meinung zum Kandidaten für den neuen Cheftrainer.

Er sagte, dass mehrere Kandidaten in Betracht gezogen würden, nannte aber keine Namen.

Ronaldo äußerte seine Meinung und sagte, dass einer der möglichen Kandidaten die richtige Entscheidung wäre.

Deshalb war Ronaldo erfreut, als der neue Cheftrainer offiziell vorgestellt wurde.

«Es war die richtige Wahl, und die Ergebnisse bestätigen das».

Doch kurz darauf kam es zu einer Situation, die zu einem ernsthaften Zerwürfnis zwischen Ronaldo und Jesus führte.

Jesus erklärte Ronaldo seinen klaren Plan

Jesus wollte sich persönlich mit Ronaldo treffen. Die Parteien trafen sich im Komplex «Cidade do Futebol». Zu diesem Zeitpunkt absolvierte Ronaldos Verein dort sein Trainingslager.

Laut Ronaldo verlief das Treffen in einer ruhigen Atmosphäre.

Jesus sagte ihm, dass er auf ihn zähle, seine Teilnahme für den Teamplan wichtig sei und legte sogar einen konkreten Plan für Ronaldos Einsatz in der Nationalmannschaft vor.

Demnach sollte Ronaldo im ersten und letzten Spiel auflaufen, wobei unter Berücksichtigung seines körperlichen Zustands während der Spiele mehrere Auswechslungen vorgenommen werden sollten.

Interessanterweise schlug Jesus Ronaldo sogar vor, nicht zu den Spielen gegen Norwegen und Dänemark zu reisen.

Dem Plan zufolge sollte Ronaldo am ersten Spiel teilnehmen, dann in Portugal bleiben und vor dem Spiel im «Dragão» wieder zum Team stoßen.

Ronaldo lehnte den Vorschlag ab

Der portugiesische Star akzeptierte diese Variante nicht.

«Ich habe diesen Vorschlag sofort abgelehnt. Es war mir klar, dass ich diese Entscheidung nicht akzeptieren konnte. Es ging nicht darum, dass ich bei den Auswärtsspielen nicht spielen würde. Als Mannschaftskapitän musste ich bei der Nationalmannschaft sein».

Für Ronaldo ging es nicht nur um die sportliche Belastung oder den körperlichen Zustand.

Er hielt es für wichtig, als Kapitän bei der Mannschaft zu sein.

«In Portugal zu bleiben, wäre kein gutes Beispiel für mich gewesen».

Laut Ronaldo stimmte Jesus schließlich seiner Meinung zu.

Einen Tag vor dem Trainingslager gab es ein weiteres Gespräch

Einen Tag vor Beginn des Trainingslagers der Nationalmannschaft kam Jesus erneut zu Ronaldos Haus in Lissabon.

Ronaldo sagte, dass auch dieses Gespräch ruhig verlief und die im August vereinbarten Prinzipien unverändert blieben.

Dann spielte Ronaldo im Spiel im «Alvalade». Als er ausgewechselt wurde, machte er daraus kein Problem.

Sogar die Kapitänsbinde Bruno Fernandesübergab er selbst.

Zu diesem Zeitpunkt hätte Ronaldo nicht einmal im Traum daran gedacht, dass er seine letzten Tage in der Nationalmannschaft verbringen könnte.

«An jenem Tag war für mich das Wichtigste der Sieg unserer Mannschaft. Ein Sieg ist immer gut, und für Portugal und dein Land zu gewinnen, ist noch wichtiger».

Doch im nächsten Spiel änderte sich die Situation drastisch.

Unerwartete Forderung beim Spiel gegen Norwegen

Am Tag des Spiels gegen Norwegen kam während des Mittagessens einer von Jesus' Assistenten zu Ronaldo und sagte, der Cheftrainer wolle mit ihm sprechen.

Das für Ronaldo Unerwartetste kam erst in diesem Gespräch ans Licht.

Jesus bat ihn, 30 Minuten auf dem Platz stehen zu können, forderte er.

Ronaldo war darüber überrascht.

Denn seiner Aussage nach sollte er laut der vorherigen Vereinbarung im Spiel gegen Norwegen überhaupt nicht spielen und sich auf das nächste Duell im «Dragão» vorbereiten.

«Ich war völlig überrascht. Ich hatte mich voll auf meine körperliche Regeneration konzentriert, war wie gewohnt bei meinen Teamkollegen und dachte, dass ich an diesem Tag überhaupt nicht spielen würde».

Dennoch akzeptierte Ronaldo die Forderung des Trainers.

«Ich musste bereit sein, 30 Minuten zu spielen»

Ronaldo machte sich ab Beginn der zweiten Halbzeit warm.

Er wartete darauf, eingewechselt zu werden, und beobachtete, wie die Minuten vergingen.

Doch der Ruf blieb aus.

Laut Ronaldo wurde genau an diesem Punkt die vorherige Vereinbarung gebrochen.

«Die restlichen Ereignisse kennt jeder. Ich habe mich ab der zweiten Halbzeit warmgemacht, beobachtet, wie die Minuten vergingen, aber ich wurde nicht eingewechselt».

Dann äußerte er das schärfste Fazit seiner Erklärung:

«Kurz gesagt, der Trainer hat sein Versprechen mir gegenüber nicht gehalten».

Die Hauptfrage nach Ronaldos Erklärung

Ronaldo erklärte mit seiner Aussage die Ereigniskette aus seiner Sicht vollständig: Er hatte geplant, die Nationalmannschaft zu verlassen, der Verbandspräsident überzeugte ihn zu bleiben, er traf sich mit dem neuen Trainer, erzielte eine Einigung über seine Rolle im Team, und dann änderte sich dieser Plan vor dem Spiel gegen Norwegen.

Am wichtigsten ist, dass Ronaldo auch zeigte, dass er nicht versucht hat, sich gegen die Entscheidung des Trainers zu stellen. Er akzeptierte sogar den ersten Plan von Jesus und betrachtete es als Priorität, bei der Mannschaft zu sein.

Doch seiner Interpretation nach nahm die Situation am Tag des Spiels gegen Norwegen eine andere Wendung.

Ihm wurde gesagt, er solle bereit sein, 30 Minuten zu spielen, er wärmte sich auf, kam aber nicht zum Einsatz.

Deshalb bewertet Ronaldo diesen Vorfall nicht als einfache taktische Entscheidung, sondern als Nichteinhaltung eines zuvor vereinbarten Versprechens.

Der größte Star des portugiesischen Fußballs hat seine Position offen dargelegt. Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit darauf, wie Jorge Jesus auf diese Ereignisse reagieren wird.