Russischer Boxverband World Boxing hat den Status eines Vollmitglieds der internationalen Organisation erhalten. Diese Entscheidung, die am 20. November auf dem Kongress in Panama getroffen wurde, ermöglicht es der russischen Seite, gleichberechtigt mit anderen nationalen Verbänden an den Aktivitäten der internationalen Organisation teilzunehmen. Dies ist in erster Linie ein wichtiger Schritt für den Russischen Boxverband, um seinen Einfluss auf die internationale Sportverwaltung zu stärken. Nun kann der Verband World Boxing bei Kongressen über die auf der Tagesordnung stehenden Themen abstimmen. Die Mitgliedschaft des russischen Verbandes wurde mit Stimmenmehrheit genehmigt Der stellvertretende Generalsekretär des Russischen Boxverbandes, Andrei Istomin, informierte in einem vom Pressedienst der Organisation veröffentlichten Video über die Ergebnisse des Kongresses in Panama.

„Im Auftrag des Generalsekretärs des Russischen Boxverbandes haben wir am Kongress teilgenommen. Zwei Tage lang wurden zahlreiche Themen erörtert. Das für uns wichtigste Ergebnis ist, dass der Russische Boxverband mit der Mehrheit der Stimmen der Länder als Vollmitglied in World Boxing aufgenommen wurde“, sagte Istomin. Er betonte, dass gerade die Vollmitgliedschaft das wichtigste Ergebnis für den Verband sei. Welche Möglichkeiten bietet die Vollmitgliedschaft? Gemäß der Satzung von World Boxing nutzen nationale Verbände mit Vollmitgliedsstatus das Stimmrecht bei den Kongressen der Organisation. Dies ermöglicht es ihnen, am Entscheidungsprozess über die Zukunft des internationalen Boxsports, die Führung der Organisation und Wettbewerbe teilzunehmen. Nach offiziellen Angaben von World Boxing gibt es in der Organisation Kategorien für Vollmitglieder, bestätigte Mitglieder und assoziierte Mitglieder. Vollmitglieder können auf dem Kongress abstimmen. In der Organisation gilt das Prinzip „Ein Land – eine Stimme“.