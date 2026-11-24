Russischer Boxverband erhält Stimmrecht bei World Boxing
Russischer Boxverband World Boxing hat den Status eines Vollmitglieds der internationalen Organisation erhalten. Diese Entscheidung, die am 20. November auf dem Kongress in Panama getroffen wurde, ermöglicht es der russischen Seite, gleichberechtigt mit anderen nationalen Verbänden an den Aktivitäten der internationalen Organisation teilzunehmen.
Dies ist in erster Linie ein wichtiger Schritt für den Russischen Boxverband, um seinen Einfluss auf die internationale Sportverwaltung zu stärken. Nun kann der Verband World Boxing bei Kongressen über die auf der Tagesordnung stehenden Themen abstimmen.
Die Mitgliedschaft des russischen Verbandes wurde mit Stimmenmehrheit genehmigt
Der stellvertretende Generalsekretär des Russischen Boxverbandes, Andrei Istomin, informierte in einem vom Pressedienst der Organisation veröffentlichten Video über die Ergebnisse des Kongresses in Panama.
„Im Auftrag des Generalsekretärs des Russischen Boxverbandes haben wir am Kongress teilgenommen. Zwei Tage lang wurden zahlreiche Themen erörtert. Das für uns wichtigste Ergebnis ist, dass der Russische Boxverband mit der Mehrheit der Stimmen der Länder als Vollmitglied in World Boxing aufgenommen wurde“, sagte Istomin.
Er betonte, dass gerade die Vollmitgliedschaft das wichtigste Ergebnis für den Verband sei.
Welche Möglichkeiten bietet die Vollmitgliedschaft?
Gemäß der Satzung von World Boxing nutzen nationale Verbände mit Vollmitgliedsstatus das Stimmrecht bei den Kongressen der Organisation. Dies ermöglicht es ihnen, am Entscheidungsprozess über die Zukunft des internationalen Boxsports, die Führung der Organisation und Wettbewerbe teilzunehmen.
Nach offiziellen Angaben von World Boxing gibt es in der Organisation Kategorien für Vollmitglieder, bestätigte Mitglieder und assoziierte Mitglieder. Vollmitglieder können auf dem Kongress abstimmen. In der Organisation gilt das Prinzip „Ein Land – eine Stimme“.
Der neue Status des russischen Verbandes hat seine Rechte innerhalb der internationalen Organisation erweitert. Die Mitgliedschaft selbst bedeutet jedoch nicht automatisch, dass bestimmte Athleten an allen Wettbewerben teilnehmen können – solche Fragen werden auf der Grundlage von Wettbewerbsregeln und entsprechenden Beschlüssen festgelegt.
Auch der Usbekische Boxverband ist Vollmitglied
In der Liste der nationalen Verbände von World Boxing ist auch der Usbekische Boxverband als Vollmitglied aufgeführt. Das bedeutet, dass auch Usbekistan zu den Verbänden gehört, die bei den Kongressen der Organisation stimmberechtigt sind.
Dass nach dem Kongress in Panama nun auch der russische Verband diesen Status erhalten hat, bedeutet eine Erweiterung der internationalen Vertretung innerhalb von World Boxing.
Ab sofort kann auch der russische Verband an der Diskussion wichtiger Entscheidungen der Organisation teilnehmen und seine Position durch Abstimmungen zum Ausdruck bringen.
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