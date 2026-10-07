Cristiano Ronaldo enthüllt das „zweite Geheimnis“ seines Konflikts mit Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo setzte seine Ausführungen über den Konflikt fort, der während des letzten Trainingslagers der portugiesischen Nationalmannschaft mit Jorge Jesus entstanden war. Der portugiesische Star erklärte, dass in einem vertraulichen Gespräch mit dem Trainer eine klare Vereinbarung getroffen und diese sogar schriftlich festgehalten wurde. Doch auf der darauffolgenden Pressekonferenz vertrat Jesus eine gegenteilige Position.

Ronaldo betonte, dass dies der schmerzhafteste Punkt des Konflikts gewesen sei. Seinen Worten nach hatte Jesus versprochen, das, was er ihm persönlich gesagt hatte, auch vor der Presse zu wiederholen, was jedoch nicht geschah.

«Auf diese Weise hat Jesus sein Versprechen mir gegenüber zum zweiten Mal gebrochen.»

Diese Aussage zeigt, dass hinter dem Konflikt keine einfache taktische Entscheidung stand, sondern eine Frage des Vertrauens und der Vereinbarung steckte.

Warum hat sich Ronaldo bei den Fans entschuldigt?

Dass Ronaldo nach dem Spiel gegen Norwegen nicht zu den Fans ging, um sie zu grüßen, sorgte ebenfalls für große Diskussionen.

Der Fußballer verschwieg diese Aktion nicht und gab seinen Fehler offen zu.

«Am Ende des Spiels wollte ich nur eines — dass die Mannschaft den Platz mit einem Sieg verlässt und ich allein sein konnte. Deshalb bin ich nicht zu den Fans gegangen, um sie zu begrüßen. Das war ein Fehler, für den ich allein die Verantwortung trage, und das hätte nicht passieren dürfen.»

Ronaldo entschuldigte sich bei den portugiesischen Fans sowie bei anderen Menschen, die ins Stadion gekommen waren, um ihn zu sehen.

Er betonte, dass diese Aktion kein Ausdruck seiner Haltung gegenüber dem Land oder den Fans gewesen sei, sondern das Ergebnis seines emotionalen Zustands in diesem Moment.

48 Stunden später fand ein ernstes Gespräch statt

Ronaldo sagte, dass er sich 48 Stunden nach den Ereignissen mit Jorge Jesus und Simão Coutinho getroffen habe.

Simão Coutinho wurde in das Gespräch einbezogen, da er bereits an früheren Verhandlungen teilgenommen hatte.

«Das Gespräch war sehr ernst und offen. Es wurde nicht versucht, etwas zu verbergen oder das Thema zu beschönigen.»

Die Parteien einigten sich darauf, wie der Konflikt gelöst werden könnte.

Ronaldos Version zufolge war der einzige Weg, dass Jesus das, was er im vertraulichen Gespräch gesagt hatte, auch auf der Pressekonferenz offen ausspricht.

Was sollte Jesus in der Presse zugeben?

Ronaldo sagte, die Vereinbarung sei sehr klar gewesen.

Der Trainer sollte die Pressekonferenz genau mit diesem Thema beginnen, die Wahrheit sagen und einen Schlussstrich unter die Situation ziehen.

Seinen Worten nach sollte Jesus folgende Punkte offen zugeben:

dass nicht Ronaldo, sondern der Trainer selbst den Plan für das Trainingslager der Nationalmannschaft vorgeschlagen hatte;

dass Ronaldo von ihm nicht gefordert hatte, auch nur eine Minute zu spielen;

dass es ein Fehler des Trainers war, Ronaldo im Spiel gegen Norwegen zum Aufwärmen zu schicken und ihn dann nicht einzuwechseln;

dass sich eine solche Situation in Zukunft nicht wiederholen würde.

Ronaldo sagte, dass Jesus ihn am Ende des Treffens gebeten habe, ihn zu umarmen, und versprochen habe, die vereinbarten Dinge auf der Pressekonferenz zu sagen.

Danach sollte Ronaldo nicht am Spiel gegen Dänemark teilnehmen, aber im Spiel im «Dragão» auf dem Platz stehen.

Sogar ein schriftliches Dokument wurde vorbereitet

Einer der interessantesten Aspekte des Konflikts ist, dass die Vereinbarung, wie Ronaldo sagt, nicht nur auf mündlicher Ebene blieb.

Auf Wunsch von Jesus fand eine Videokonferenz zwischen ihm, Simão Coutinho und Tiago Craveiro statt.

Darin wurden die zuvor besprochenen Themen noch einmal dargelegt.

Anschließend wurde ein kurzes Dokument erstellt. Ronaldo bestätigte es persönlich und sagte, es sei mit dem Wissen von Jesus an ihn übermittelt worden.

Doch genau danach spitzte sich die Situation wieder zu.

«Seine Position war eine völlig andere»

Ronaldo sagte, dass Jesus auf der Pressekonferenz eine Haltung zeigte, die sich drastisch von seiner Position im vertraulichen Gespräch unterschied.

«Ich hörte Ausdrücke und eine scharfe Haltung, die ich für unangemessen hielt. Seine Einstellung auf der Pressekonferenz nach dem Motto 'ich will, ich kann und ich befehle' war in unserem vertraulichen Gespräch am Tag zuvor überhaupt nicht zu spüren.»

Ronaldo brachte hier ein weiteres wichtiges Beweisstück ein — er sagte, dass in den Notizen, die er bestätigt hatte, die Worte von Jesus genau festgehalten waren.

Jesus selbst hatte Ronaldo verteidigt

Den von Ronaldo vorgelegten Notizen zufolge sollte Jesus auf der Pressekonferenz eine sehr positive Meinung über Ronaldo äußern.

Laut der festgehaltenen Position von Jesus hatte er selbst den Plan für die Saison in der Nationalmannschaft vorgeschlagen und Ronaldo hatte diesen Plan akzeptiert.

Der Trainer sollte zudem die Bedeutung von Ronaldo für die portugiesische Nationalmannschaft besonders hervorheben.

«Ich weiß sehr gut, wie sehr er in der Nationalmannschaft lebt und wie sehr er das Team liebt. Ich verstehe auch seinen positiven Einfluss und seine Bedeutung im Weltfußball, insbesondere in den 24 Jahren, die er für die Nationalmannschaft gezeigt hat.»

Jesus habe laut den von Ronaldo vorgelegten Notizen auch gesagt, dass der Spieler selbst niemals an dem vorgeschlagenen Plan gezweifelt habe.

«Er verhielt sich vorbildlich, loyal und professionell.»

«Dass ich ihn aufgewärmt und dann nicht eingewechselt habe — das ist mein Fehler»

Einer der wichtigsten Punkte in der von Ronaldo zitierten Aussage von Jesus betrifft das Spiel gegen Norwegen.

Seiner festgehaltenen Meinung nach war das Spiel gegen Norwegen ursprünglich nicht in dem für Ronaldo erstellten Plan enthalten.

Doch nachdem er nach dem ersten Spiel gesehen hatte, dass sich sein körperlicher Zustand gut erholt hatte, entschied Jesus, dass man Ronaldo einsetzen könne.

Ronaldo hatte dieser Entscheidung zugestimmt.

Doch Jesus selbst hätte später zugeben müssen, dass er bei dieser Entscheidung einen Fehler gemacht hatte.

«Einen Spieler auf dem Niveau von Pelé oder Maradona zum Aufwärmen zu schicken und ihn dann nicht einzuwechseln, ist mein Fehler. Wenn ich die Möglichkeit hätte, zum heutigen Tag zurückzukehren, würde ich das nicht tun.»

Diese Worte hätten für Ronaldo ausreichen können, um den Konflikt zu lösen.

Denn der Spieler sagt, dass er genau dieses Eingeständnis auf der Pressekonferenz erwartet habe.

Jesus wollte, dass Ronaldo in der Nationalmannschaft bleibt

In den von Ronaldo vorgelegten Notizen gibt es eine weitere wichtige Meinung von Jesus.

«Um einen Schlussstrich unter dieses Thema zu ziehen, sage ich: Ich möchte, dass Cristiano in der Nationalmannschaft ist. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr gerne.»

Jesus betonte, dass er auch auf Ronaldo selbst vertraue.

Er erinnerte sogar daran, dass Ronaldo ihm auch bei Al-Nassr vertraut habe.

In der Frage des Nicht-Grüßens der Fans verteidigte Jesus Ronaldo.

«Ein Spieler, der über 230 Spiele für die Nationalmannschaft bestritten hat, braucht von mir keine Lektion über die Liebe zu Portugal.»

Jesus bewertete dies als einen Moment, der aus einem emotionalen Zustand heraus entstanden sei.

«Es gibt keinen Grund, Probleme zu erfinden, die nicht existieren. Wenn wir nicht glücklich sind, reagieren wir manchmal emotional. Das war auch hier der Fall, nicht mehr.»

Doch für Ronaldo blieb eine Frage offen

In Ronaldos Aussage gibt es einen weiteren wichtigen Punkt: Er betonte ausdrücklich, dass in keiner der von ihm vorgelegten Notizen die Rede davon war, dass Jesus ihn um Entschuldigung bitten müsse.

Das heißt, nach der Interpretation des Spielers ging es nicht um eine persönliche Entschuldigung, sondern darum, die vereinbarte Wahrheit offen auszusprechen ging.

Ronaldo hatte erwartet, dass Jesus vor der Presse bestätigt, was er im vertraulichen Gespräch gesagt hatte.

Doch seiner Aussage nach ist das nicht geschehen.

Deshalb bewertete der portugiesische Star den Konflikt aus seiner Sicht abschließend:

«Auf diese Weise hat Jesus sein Versprechen mir gegenüber zum zweiten Mal gebrochen.»

Nach dieser Aussage steht im Zentrum des Konflikts nicht mehr, ob der Spieler eingewechselt wurde oder nicht, sondern die Vereinbarung zwischen den beiden Parteien, das Vertrauen und die Einhaltung des gegebenen Versprechens bleiben als Thema bestehen.

Ronaldo hat seine Position offen dargelegt. Die Hauptfrage in der Fußballwelt ist nun, wie Jorge Jesus auf der Grundlage der von Ronaldo vorgelegten Beweise auf diese Ereignisse reagieren wird.

Der Konflikt in der portugiesischen Nationalmannschaft hat damit eine größere Dimension angenommen als eine einfache Auswechslung oder eine taktische Entscheidung. Denn laut Ronaldos Worten stand hinter einer Entscheidung auf dem Platz ein ganzer Plan, der zuvor vertraulich vereinbart worden war.