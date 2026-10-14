Abdukaimovs große Pläne: Wie sich Kirgisistan auf den Asien-Cup vorbereitet

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Abdukaimovs große Pläne: Wie sich Kirgisistan auf den Asien-Cup vorbereitet

Der neue Cheftrainer der kirgisischen Fußballnationalmannschaft Urmatbek Abdukaimov hat die Ziele des Teams für das bevorstehende Großturnier bekannt gegeben. Der erfahrene Fachmann betonte offiziell, dass das Hauptziel beim Asien-Cup 2027 darin besteht, das Halbfinale zu erreichen .

Laut dem Cheftrainer ist das Erreichen der K.-o.-Runde in der Gruppenphase das primäre Ziel, doch in den Play-off-Spielen sei das Team bereit, gegen jeden Gegner zu bestehen und ein historisches Ergebnis zu erzielen.

„Das Halbfinale wäre ein gutes Ergebnis“: Die Aussage des Trainers

Urmatbek Abdukaimov bewertete die aktuelle Stimmung und die Pläne des Teams für den Wettbewerb wie folgt:

  • Hauptziel: „Mein Ziel beim Asien-Cup ist der Einzug ins Halbfinale. Für mich wäre das Erreichen der Vorschlussrunde ein sehr gutes Ergebnis“;

  • Priorität: „Aber die erste Aufgabe ist es, die Gruppenphase zu überstehen. In den Play-offs kann dann alles passieren“;

  • Vorteil durch körperliche Verfassung: „Wenn unsere Spieler in einer guten körperlichen Verfassung sind und wir eine würdige Leistung zeigen, werden wir den Kampf auf hohem Niveau fortsetzen.“

Zwei überzeugende Siege unter dem neuen Trainer

Die Anfangsphase unter Abdukaimov startete erfolgreich:

  • Ernennung zum Cheftrainer: Urmatbek Abdukaimov wurde am 25. August als Nachfolger des bekannten kroatischen Trainers Robert Prosinečki ernannt. Der kirgisische Fußballverband hat ihm die Aufgabe übertragen, das Team gezielt auf den Asien-Cup 2027 vorzubereiten;

  • Siege in Bischkek: Unter der Leitung des neuen Trainers bestritt das Team zwei Freundschaftsspiele in der Hauptstadt und gewann beide deutlich – die Malediven wurden mit 5:0 besiegt, gegen den Libanon gab es einen 3:1-Erfolg.

Nächste Pläne: Spiel gegen Vietnam und Trainingslager in den VAE

Der Vorbereitungsplan für das Turnier wird schrittweise umgesetzt:

  • FIFA-Fenster im November: Im November bestreitet die kirgisische Nationalmannschaft ein weiteres Testspiel gegen Vietnam;

  • Kurzer Urlaub und Trainingslager in den VAE: Danach gehen die Spieler in eine kurze Pause, und im Dezember beginnt ein Trainingslager in den Vereinigten Arabischen Emiraten;

  • Abschlussphase: Die entscheidende letzte Phase der Vorbereitung dauert bis Anfang Januar.

Asien-Cup 2027: Die Gegner in Gruppe C

  • Austragungsort und Termin: Asien-Cup 2027 Saudi-Arabien in den Stadien von vom 7. Januar bis zum 5. Februar stattfinden;

  • Kirgisistans Gegner: Das Team wurde in Gruppe C gelost und wird im Kampf um das Ticket für die K.-o.-Runde gegen den Iran, Syrien und China antreten.

Urmatbek AbdukaimovKirgisische FußballnationalmannschaftAsien-Cup 2027Kirgisischer FußballverbandFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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