U-17 Asienmeisterschaft in Usbekistan: Die 16 teilnehmenden Nationalmannschaften stehen fest
Die Qualifikationsphase für die U-17 Asienmeisterschaft, die 2027 in Usbekistan ausgetragen wird, ist abgeschlossen. Die 16 besten Jugendnationalmannschaften des Kontinents haben sich für die Endrunde qualifiziert, darunter auch Usbekistan. Kirgisistan schied trotz eines Sieges am letzten Spieltag aufgrund der schlechteren Tordifferenz aus.
Alle Teilnehmer der U-17 Asienmeisterschaft stehen fest
Die Asiatische Fußballkonföderation (AFC) hat die vollständige Liste der Nationalmannschaften bekannt gegeben, die an der Endrunde der U-17 Asienmeisterschaft 2027 in Usbekistan teilnehmen werden.
Insgesamt nehmen 16 Nationalmannschaften am Turnier teil. Neun von ihnen erhielten einen direkten Startplatz für die Endrunde, da sie den asiatischen Kontinent bei der U-17 Weltmeisterschaft in Katar vertreten. Die restlichen sieben Mannschaften qualifizierten sich, indem sie in ihren jeweiligen Gruppen den ersten Platz belegten.
Teilnehmer der U-17 Asienmeisterschaft 2027:
Direkt qualifizierte Nationalmannschaften:
Usbekistan
Australien
China
Japan
Südkorea
Katar
Saudi-Arabien
Tadschikistan
Vietnam
Über die Qualifikationsphase qualifizierte Nationalmannschaften:
Indonesien
Irak
Syrien
Iran
Indien
Jemen
Libanon
Kirgisistan gewinnt, verpasst aber die Asienmeisterschaft
Am letzten Spieltag der Qualifikation besiegte die U-17 Nationalmannschaft von Kirgisistan die Mongolei mit 2:1. Dieser Sieg reichte den kirgisischen Spielern jedoch nicht für den Einzug in die Endrunde.
Die kirgisische Nationalmannschaft schied aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber dem Jemen aus. Der Jemen sicherte sich dank seiner Qualifikationsergebnisse den Platz für die Endrunde in Usbekistan.
Auch die syrische Nationalmannschaft schaffte es unter die 16 Teilnehmer, nachdem sie sich aufgrund der Tordifferenz gegen die VAE durchsetzen konnte.
Asienmeisterschaft findet im Mai 2027 in Usbekistan statt
Zur Information: Die Endrunde der U-17 Asienmeisterschaft findet vom 13. bis 29. Mai 2027 in Usbekistan statt.
Gastgeber Usbekistan ist automatisch für das Turnier qualifiziert. Das Turnier mit den talentiertesten Jugendspielern des Kontinents wird eine wichtige internationale Bühne für den Jugendfußball in unserem Land sein.
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