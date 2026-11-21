Die Qualifikationsphase für die U-17 Asienmeisterschaft, die 2027 in Usbekistan ausgetragen wird, ist abgeschlossen. Die 16 besten Jugendnationalmannschaften des Kontinents haben sich für die Endrunde qualifiziert, darunter auch Usbekistan. Kirgisistan schied trotz eines Sieges am letzten Spieltag aufgrund der schlechteren Tordifferenz aus.

Alle Teilnehmer der U-17 Asienmeisterschaft stehen fest

Die Asiatische Fußballkonföderation (AFC) hat die vollständige Liste der Nationalmannschaften bekannt gegeben, die an der Endrunde der U-17 Asienmeisterschaft 2027 in Usbekistan teilnehmen werden.

Insgesamt nehmen 16 Nationalmannschaften am Turnier teil. Neun von ihnen erhielten einen direkten Startplatz für die Endrunde, da sie den asiatischen Kontinent bei der U-17 Weltmeisterschaft in Katar vertreten. Die restlichen sieben Mannschaften qualifizierten sich, indem sie in ihren jeweiligen Gruppen den ersten Platz belegten.

Teilnehmer der U-17 Asienmeisterschaft 2027: