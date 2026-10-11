Cannavaro über seine Arbeit: „Ich erlebe eine der schönsten Phasen meines Lebens“

Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft Fabio Cannavaro machte kein Geheimnis daraus, dass er große Freude an der Arbeit mit dem Team hat. Der italienische Fachmann sprach über die Verjüngung des Kaders, die erzielten Ergebnisse und seine Zufriedenheit mit der Leistung der Spieler, selbst nach Niederlagen. Er betonte, dass die Weltmeisterschaft eine große Schule für die Nationalmannschaft war und der Fokus nun auf dem Asien-Cup liegt.

Cannavaro, der 2006 mit Italien Weltmeister wurde, gab der renommierten italienischen Zeitung La Gazzetta dello Sport ein Interview, in dem er in Usbekistan seine Zufriedenheit mit dem begonnenen Prozess zum Ausdruck brachte. Für den Trainer sind nicht nur Siege entscheidend, sondern die Entwicklung der Mannschaft und das Fundament für die Zukunft.

„Ich habe große Freude an meiner Arbeit“

Cannavaro bewertete seine Tätigkeit bei der usbekischen Nationalmannschaft als eine der angenehmsten Phasen seines Lebens. Ihm zufolge zeigen sich bereits Anzeichen dafür, dass die eingeschlagene Richtung mit dem Team die richtige ist.

„Ich erlebe derzeit eine der wunderbaren Phasen meines Lebens. Ich habe große Freude an meiner Arbeit. Wir sind mit dem Weg, den wir in Usbekistan eingeschlagen haben, zufrieden. Wir haben einen Prozess eingeleitet, den Kader deutlich verjüngt und erzielen bereits gute Ergebnisse“, sagte der Experte.

Aus diesen Aussagen wird deutlich, dass Cannavaro die Nationalmannschaft nicht nur anhand der unmittelbaren Spielergebnisse bewertet. Er legt ebenso großen Wert auf die Entwicklung der Spieler, den Generationenwechsel im Kader und die langfristige Perspektive.

Zufrieden mit der Leistung auch nach Niederlagen

Im Fußball ist das Ergebnis oft das Hauptkriterium. Doch für Cannavaro ist neben dem Spielstand auch die Art und Weise, wie das Team auf dem Platz agiert, von großer Bedeutung.

Der Trainer betonte, dass in einigen Spielen überzeugende Siege errungen wurden, und erinnerte dabei besonders an das Spiel gegen Südkorea.Seiner Meinung nach hinterließ die Mannschaft trotz der Niederlage einen positiven Eindruck.

„Wir haben eine Reihe von Spielen souverän gewonnen. Aber auch wenn wir verloren haben, insbesondere nach dem Spiel gegen Südkorea, haben wir den Platz mit einem guten Gefühl verlassen. Denn wir waren mit der Leistung unseres Teams zufrieden“, sagte Cannavaro.

Dieser Ansatz zeigt, dass der Fokus nicht nur auf dem Ergebnis auf der Anzeigetafel liegt, sondern auch auf der spielerischen Disziplin, dem mannschaftlichen Zusammenspiel und der Umsetzung taktischer Vorgaben.

Weltmeisterschaft — „wie Vorlesungen an der Universität“

Im Laufe des Gesprächs ging Cannavaro auch darauf ein, wie wichtig die Teilnahme an der Weltmeisterschaft für die Nationalmannschaft war. Er bewertete dieses Turnier als eine enorme Quelle für Erfahrungen für die Spieler.

„Wir haben mit großer Begeisterung an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Dieses Turnier war für uns wie Vorlesungen an der Universität — wir haben sehr viel gelernt. Unabhängig von den Ergebnissen sind wir gestärkt aus dem Wettbewerb hervorgegangen. Für mich persönlich war es ein unvergesslicher Monat, der mir als eine der schönsten Phasen meines Lebens in Erinnerung bleiben wird“, sagte der italienische Fachmann.

Die Teilnahme an einem hochkarätigen Turnier wie der Weltmeisterschaft ermöglicht es den Spielern, gegen starke Gegner anzutreten, den internationalen Druck zu spüren und ihr eigenes Potenzial einzuschätzen. Cannavaro glaubt, dass diese Erfahrung dem Team auch bei kommenden Wettbewerben zugutekommen wird.

Das Debüt eines unter 17-jährigen Spielers erfreute Cannavaro

Einer der Aspekte, auf die der Trainer besonders achtet, ist das Geben von Chancen an junge Spieler. Unter Cannavaro gab Muhammad Hakimov sein Debüt in der usbekischen Nationalmannschaft. Er wurde drei Tage nach seinem Debüt 17 Jahre alt.

Cannavaro nannte diesen Umstand als ein wichtiges Beispiel für das Vertrauen, das der Jugend im Team entgegengebracht wird.

„Wir haben einem Spieler, der noch nicht volljährig war, die Möglichkeit gegeben, in der Nationalmannschaft zu debütieren. Er wurde drei Tage nach dem Spiel 17. Wie könnte man mit einer solchen Situation nicht zufrieden sein?“, sagte der Trainer.

Die Chance für junge Spieler in der A-Nationalmannschaft ist für sie mit großer Verantwortung verbunden, aber auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg ihrer Entwicklung. Die weitere Entwicklung solcher Spieler hängt jedoch von regelmäßiger Spielpraxis, der richtigen Vorbereitung und dem Vertrauen der Trainer ab.

Der Fokus liegt nun auf dem Asien-Cup

Cannavaro betonte, dass Usbekistan eine weitere ernsthafte Herausforderung bevorsteht. Es geht um den Asien-Cup 2027. Der Trainer hält die Gruppengegner nicht für leicht, ist aber zuversichtlich, dass die in letzter Zeit gesammelten Erfahrungen dem Team helfen werden.

„Der Asien-Cup erwartet uns. Unsere Gruppe ist nicht einfach, aber wir bereiten uns unter Berücksichtigung aller Erfahrungen, die wir in letzter Zeit gesammelt haben, auf das Turnier vor. Auch der Fußballverband ist mit der gemeinsamen Arbeit zufrieden“, fügte er hinzu.

Der Asien-Cup 2027 ist vom 7. Januar bis zum 5. Februar in Saudi-Arabien geplant. Die usbekische Nationalmannschaft trifft in Gruppe B auf Bahrain, Nordkorea und Jordanien.

Wird der von Cannavaro eingeschlagene Weg Früchte tragen?

Die Kernbotschaft in Cannavaros Interview ist, dass bei der usbekischen Nationalmannschaft nicht nur an den heutigen Ergebnissen, sondern auch an der Zukunft gearbeitet wird. Die Verjüngung des Kaders, die Förderung neuer Spieler und die Nutzung der bei internationalen Turnieren gewonnenen Erfahrungen sind wichtige Bestandteile dieses Prozesses.

Natürlich bedeutet die Zufriedenheit des Trainers nicht, dass alle Aufgaben bereits erfüllt sind. Das wahre Potenzial der Mannschaft wird sich bei wichtigen Turnieren wie dem Asien-Cup erneut beweisen müssen.

Für die usbekischen Fans ist der hoffnungsvollste Aspekt in Cannavaros Worten: Der Trainer ist mit dem aktuellen Zustand des Teams zufrieden und hat Freude daran, an dessen Zukunft zu arbeiten. Nun liegt es an den Spielern, dieses Vertrauen durch konstante Leistungen auf dem Platz und wichtige Ergebnisse zu festigen.