Nach dem 3:1-Sieg gegen den Iran, einen der Giganten des Kontinents, in einem prestigeträchtigen Duell in Fergana hat die usbekische Nationalmannschaft mit der Vorbereitung auf die nächsten ernsthaften Prüfungen im Rahmen der FIFA-Länderspielperiode begonnen. Die „Weißen Wölfe“, die vom berühmten italienischen Experten, Weltmeister und Ballon d'Or-Gewinner Fabio Cannavaro trainiert werden, treffen am 1. Oktober im prächtigen Zentralstadion „Paxtakor“ in Taschkent auf die syrische Nationalmannschaft.

Diese Begegnung, die um 19:00 Uhr beginnt, dient als wichtiger Test, um die taktischen Veränderungen und das offensive Potenzial unserer Mannschaft erneut unter Beweis zu stellen. Damit sind die FIFA-Tage jedoch nicht beendet – unsere Auswahl tritt am 6. Oktober auswärts gegen Südkorea an, eines der mächtigsten Teams des Kontinents. Diese hochkarätigen Sparrings sind ein wesentlicher Bestandteil der grundlegenden Vorbereitung auf den Asien-Pokal, der Anfang 2027 in Saudi-Arabien ausgetragen wird.

„Die Ära Cannavaro, das Duell gegen Syrien und die Reise nach Seoul“: 5 Kernpunkte der Agenda unserer Nationalmannschaft

Die wichtigsten offiziellen Fakten zu den Plänen der usbekischen Nationalmannschaft:

Cannavaros Schützlinge im „Paxtakor“: Am 1. Oktober um 19:00 Uhr Ortszeit Taschkent beginnt das Freundschaftsspiel gegen Syrien;

Der 3:1-Erfolg gegen den Iran: Im Spiel am 24. September in Fergana erzielte Schomurodow einen Doppelpack, das weitere Tor steuerte Nortschajew bei;

Super-Auswärtsspiel gegen Südkorea: Am 6. Oktober messen sich die „Weißen Wölfe“ auswärts mit dem asiatischen Fußballgiganten Südkorea;

Vorbereitung auf den Asien-Pokal 2027: Das Turnier findet vom 7. Januar bis zum 5. Februar 2027 in Saudi-Arabienstatt;

Gegner in Gruppe „B“ bekannt: Unsere Vertreter treffen in der Gruppenphase der Kontinentalmeisterschaft auf Bahrain, Nordkorea (DVRK) und Jordanien.

Usbekische Nationalmannschaft: FIFA-Länderspielkalender und Asien-Pokal 2027

Tabelle der Freundschaftsspiele der „Weißen Wölfe“ und der Weg zur Kontinentalmeisterschaft:

Datum und Status Gegner Austragungsort und Zeit Bedeutung und strategisches Ziel 24. September (Freundschaftsspiel) Iran (3:1-Sieg) Stadt Fergana, Zentralstadion Psychologischer Vorteil durch Schomurodows Doppelpack und Nortschajews Tor 1. Oktober (Freundschaftsspiel) Syrische Nationalmannschaft Taschkent, Stadion „Paxtakor“ (19:00 Uhr) Testen von Cannavaros Taktik vor den Fans in Taschkent 6. Oktober (Freundschaftsspiel) Südkoreanische Nationalmannschaft Auswärts (Südkorea) Härtetest auf höchstem Niveau gegen einen asiatischen Giganten 2027 (7. Jan. – 5. Feb.) Asien-Pokal (Gruppe „B“) Saudi-Arabien Stadien Kampf um den Titel gegen Bahrain, DVRK und Jordanien

Fußballexpertise: Warum sind die Spiele gegen Syrien und Südkorea ein wichtiges Fundament?

Fazit internationaler Sportanalysten und nationaler Fußballexperten:

„Fabio Cannavaros Balance zwischen Abwehr und Angriff“: Unter der Leitung der Fußballlegende zeigt das Team einen klassischen und disziplinierten Fußball; drei Tore gegen einen starken Gegner wie den Iran und das effektive Zusammenspiel des Duos Schomurodow und Nortschajew zeigen, dass Cannavaros System Früchte trägt;

Duelle gegen verschiedene Spielstile: Während Syrien auf physischen Kampf und ein kompaktes Defensivblock setzt, zeichnet sich Südkorea durch hohes Tempo und europäisches Pressing aus; diese zwei unterschiedlichen Gegner schulen unsere Nationalmannschaft darin, sich schnell an taktische Bedingungen anzupassen;

Vorbereitung auf Gruppe „B“ vor Saudi-2027: Unsere Gegner beim Asien-Pokal – Jordanien und Bahrain – spielen einen ähnlichen arabischen Fußballstil wie Syrien, während die DVRK auf Schnelligkeit und strenge Disziplin setzt; daher sind diese beiden Sparrings das perfekte Modell für die kommende Kontinentalmeisterschaft.

Was glauben Sie, wie wird die usbekische Nationalmannschaft unter Fabio Cannavaro im Spiel gegen Syrien im „Paxtakor“ und auswärts gegen Südkorea abschneiden? Wie bewerten Sie nach dem 3:1-Sieg gegen den Iran die Titelchancen unseres Teams beim Asien-Pokal 2027? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse mit allen Fußballfans, um unsere Nationalmannschaft zu unterstützen!