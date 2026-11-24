Kürzlich UFC berichtete über Pläne, sein erstes Turnier in einer neuen Region für die Organisation — Zentralasien — in Kasachstan auszutragen. Demnach plant die Liga, den 1. Mai 2027 als Termin für einen Wettbewerb in Almaty.

Bemerkenswert ist, dass in den sozialen Medien ein Auszug aus einem internen Dokument über den regionalen Expansionsplan der UFC für das Jahr 2027 aufgetaucht ist. „UFC Event Expansion: EMEA & Central Asia“ (datiert auf den 12. November 2026). Laut diesem Dokument plant die weltweit führende MMA-Promotion, im dritten Quartal 2027 (Q3 2027), also im Herbst, auch ein Turnier im „Humo Arena“-Komplex in Taschkent auszurichten.

Die 4 Städte, Arenen und der aktuelle Status im Dokument

Das durchgesickerte Dokument enthält vier vorgeschlagene Veranstaltungsorte für 2027, das vorläufige Datum, die Kapazität der Arena und den aktuellen Status des Projekts wie folgt:

Nr. Stadt und Land Vorgeschlagenes Datum Vorläufige Arena (Kapazität) Aktueller Status 1 Almaty (Kasachstan) 1. Mai 2027 „Almaty Arena“ (~12.000) In Verhandlung (In Negotiation) 2 Taschkent (Usbekistan) 3. Quartal 2027 (Q3) „Humo Arena“ (~12.500) In Prüfung (Under Review) 3 Bischkek (Kirgisistan) 4. Quartal 2027 (Q4) „Bischkek Arena“ (~10.000) Konzeptphase (Concept) 4 Tiflis (Georgien) 3. Quartal 2027 (Q3) „Tbilisi Sports Palace“ (~9.500) In Verhandlung (In Negotiation)

Worauf stützt sich die Liga bei der Wahl der Region?

Im Abschnitt „Hauptfaktoren“ (Key Considerations) des Dokuments nennt die UFC vier wichtige Aspekte für den Markteintritt in Zentralasien:

Das rasante Wachstum der UFC-Fangemeinde in Zentralasien;

Die Präsenz hochkarätiger und bekannter Kämpfer aus der Region (darunter Shavkat Rakhmonov, Asu Almabayev und andere);

Starkes Interesse und organisatorische Unterstützung durch lokale Regierungen;

Laufende Arbeiten an der Vorbereitung der Arenen und der Logistik für Fernsehübertragungen.

Zur Erinnerung: Zuvor hatte sich der erste stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Olympischen Komitees von Usbekistan, Otabek Umarov , im Rahmen seines Besuchs in den USA mit dem UFC-Chef Dana White getroffen. Bisher gibt es von der Liga keine offizielle Bestätigung zu diesem durchgesickerten Dokument.

Welche usbekischen Kämpfer würden Sie am liebsten auf der Card sehen, falls im Herbst 2027 ein UFC-Turnier in der „Humo Arena“ in Taschkent stattfindet? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!