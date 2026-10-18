Zwei Startplätze für usbekische Schachspieler: Wer fährt zum World Cup?

Die Schacholympiade in Samarkand bot den usbekischen Nationalmannschaften nicht nur historische Ergebnisse, sondern auch eine wichtige Chance für den World Cup 2027. Unser Land erhielt jeweils einen Startplatz für das offene Turnier und das Damenturnier. Nun stellt sich für die Schachfans die entscheidende Frage: Wem wird diese Chance anvertraut?

Das usbekische Schach festigt weiterhin seine Position auf der internationalen Bühne. Basierend auf den Ergebnissen der Schacholympiade 2026 in Samarkand hat der Weltschachverband (FIDE) die Startplätze für den World Cup 2027 und den Women's World Cup bekannt gegeben.

Usbekistan hat die Möglichkeit, in beiden Kategorien jeweils einen Spieler zu diesen prestigeträchtigen Wettbewerben zu entsenden. Der Startplatz im offenen Turnier könnte an eines der Mitglieder der Olympiasieger-Herrenmannschaft gehen, während der Platz im Damenturnier an eine Vertreterin des usbekischen Damenteams vergeben werden könnte, das die Olympiade auf dem 13. Platz beendete.

Offenes Turnier: Einer von fünf Schachspielern wird ausgewählt

Der Olympiasieg der usbekischen Herrenmannschaft war einer der bedeutendsten Erfolge in der Geschichte des Schachs im Land. Nun hat eines der Teammitglieder eine zusätzliche Chance, am World Cup 2027 teilzunehmen.

Zu den Kandidaten für diesen Startplatz gehören folgende Schachspieler:

Nodirbek Abdusattorov;

Javohir Sindarov;

Nodirbek Yakubbayev;

Shamsiddin Vohidov;

Muhiddin Madaminov.

Jeder von ihnen ist ein Vertreter, der das Potenzial des usbekischen Schachs auf internationaler Ebene unter Beweis stellt. Da es jedoch nur einen Startplatz gibt, ist die endgültige Auswahl von großer Bedeutung.

Hier geht es nicht nur um die persönlichen Ergebnisse des Spielers. Die Teilnahme an einem hochkarätigen Wettbewerb wie dem World Cup ist auch wichtig, um die Erfahrung des Sportlers zu erweitern, seine Position in der Weltrangliste zu festigen und die Ehre des Landes zu verteidigen.

Damenturnier: Usbekistans fünf Kandidatinnen

Auch das usbekische Damenteam hat sich durch die Ergebnisse der Olympiade einen Startplatz für den Women's World Cup 2027 gesichert. Obwohl das Team den Wettbewerb auf dem 13. Platz beendete, schuf dieses Ergebnis eine wichtige Chance für den nationalen Verband.

Kandidatinnen für den Startplatz:

Afruza Hamdamova;

Gulruhbegim Tohirjonova;

Umida Omonova;

Nilufarxon Imomqo‘ziyeva;

Guldona Karimova.

Die Teilnahme einer dieser Schachspielerinnen am World Cup könnte dazu beitragen, das usbekische Frauenschach auf internationaler Ebene noch stärker zu präsentieren.

Natürlich können Faktoren wie die Vorbereitung des Sportlers, die Möglichkeit zur Teilnahme am Wettbewerb und der aktuelle Qualifikationsstatus bei der endgültigen Auswahl eine Rolle spielen. Die Entscheidung über den konkreten Kandidaten hängt jedoch von den entsprechenden Beschlüssen des nationalen Verbandes ab.

Wer erhält die Startplätze und wann endet die Auswahl?

Gemäß den FIDE-Regeln kann jeder nationale Verband eines der Mitglieder seiner Nationalmannschaft auswählen, das an der Olympiade teilgenommen hat. Sollten alle Mitglieder des Teams bereits über andere Qualifikationswege einen Startplatz erhalten haben oder die Teilnahme verweigern, kann der Verband einen anderen Schachspieler nominieren.

Den vorliegenden Informationen zufolge ist die Bestätigung der endgültigen Vertreter für den Zeitraum vom 1. bis 15. Juli 2027 geplant.

Das bedeutet, dass die wichtigste Frage derzeit ist, wer die beiden Startplätze erhalten wird. Die Liste der Kandidaten ist bekannt, aber es ist zu früh, einen bestimmten Schachspieler als Teilnehmer zu betrachten, bevor die endgültige Entscheidung getroffen wurde.

Wie viele weitere Startplätze wurden durch die Olympiade vergeben?

Basierend auf den Ergebnissen der Olympiade in Samarkand erhielten weltweit viele Verbände die Möglichkeit, an den World Cups teilzunehmen.

Den vorliegenden Informationen zufolge erhielten durch die Ergebnisse der Olympiade:

im offenen Turnier 83 nationale Verbände;

im Damenturnier 45 nationale Verbände

einen Startplatz für den World Cup.

Diese Zahlen zeigen, dass die Olympiade nicht nur für Mannschaftsmedaillen wichtig ist, sondern auch eine entscheidende Rolle bei der Qualifikation für die nächsten großen Einzelwettbewerbe spielt.

Zwei Startplätze — zwei wichtige Chancen

Für Usbekistan beschränkt sich die Bedeutung dieser Startplätze nicht nur auf die Teilnahme am Wettbewerb 2027. Sie ermöglichen es unseren Schachspielern, sich mit starken Gegnern zu messen, internationale Erfahrung zu sammeln und der Entwicklung des Schachs in unserem Land neue Impulse zu geben.

Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit der Fans auf die endgültige Auswahl des nationalen Verbandes. Wer wird aus den Reihen der Olympiasieger für das offene Turnier ausgewählt? Welche Schachspielerin wird die Ehre Usbekistans beim Women's World Cup verteidigen?

Was denken Sie, an wen sollte der Startplatz für das offene Turnier Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yakubbayev, Shamsiddin Vohidov oder Muhiddin Madaminov vergeben werden? Und wen halten Sie im Damenturnier für eine würdige Kandidatin? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.