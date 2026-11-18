Die Asiatische Fußball-Konföderation (AFC) hat die Entscheidung über die Verschiebung des Asien-Pokals 2027 offiziell bestätigt. Saudi-ArabienDie in Saudi-Arabien ausgetragene Kontinentalmeisterschaft beginnt nun abweichend von der ursprünglichen Planung im Dezember 2027 und endet im Januar 2028.

Dieses Thema wurde auf der 9. Sitzung des AFC-Exekutivkomitees in Bangkok, Thailand, erörtert. Daran nahm auch Ravshan Ermatov, erster Vizepräsident des Fußballverbandes von Usbekistan und Mitglied des AFC-Exekutivkomitees, teil.

Wann findet der Asien-Pokal statt?

Das AFC-Exekutivkomitee hat die Entscheidung des Organisationskomitees zur Änderung der zuvor festgelegten Termine offiziell gebilligt.

Gemäß dem neuen Kalender Saudi-Arabienwird der Asien-Pokal in Saudi-Arabien vom 23. Dezember 2027 bis zum 21. Januar 2028 ausgetragen.