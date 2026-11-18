Datum des Asien-Pokals geändert: Turnier in Saudi-Arabien findet 2028 statt
Die Asiatische Fußball-Konföderation (AFC) hat die Entscheidung über die Verschiebung des Asien-Pokals 2027 offiziell bestätigt. Saudi-ArabienDie in Saudi-Arabien ausgetragene Kontinentalmeisterschaft beginnt nun abweichend von der ursprünglichen Planung im Dezember 2027 und endet im Januar 2028.
Dieses Thema wurde auf der 9. Sitzung des AFC-Exekutivkomitees in Bangkok, Thailand, erörtert. Daran nahm auch Ravshan Ermatov, erster Vizepräsident des Fußballverbandes von Usbekistan und Mitglied des AFC-Exekutivkomitees, teil.
Wann findet der Asien-Pokal statt?
Das AFC-Exekutivkomitee hat die Entscheidung des Organisationskomitees zur Änderung der zuvor festgelegten Termine offiziell gebilligt.
Gemäß dem neuen Kalender Saudi-Arabienwird der Asien-Pokal in Saudi-Arabien vom 23. Dezember 2027 bis zum 21. Januar 2028 ausgetragen.
Die Konföderation teilte mit, dass die Verschiebung darauf abziele, das Turnier unter optimalen Bedingungen für Spieler, nationale Verbände, Fans und Partner zu organisieren.
Ravshan Ermatov nahm ebenfalls an der Sitzung teil
Die Sitzung wurde von AFC-Präsident Scheich Salman bin Ibrahim Al Chalifa geleitet. Dabei wurden Themen wie die Entwicklung des asiatischen Fußballs, die Organisation kontinentaler Wettbewerbe sowie die Stärkung der Zusammenarbeit und Solidarität zwischen den Mitgliedsverbänden diskutiert.
Zudem wurden organisatorische Fragen zur Preisverleihung «AFC Awards Bangkok-2026» sowie zum Beachsoccer-Asien-Pokal erörtert.
Zum Abschluss der Sitzung wurden die Berichte der ständigen AFC-Ausschüsse angehört und genehmigt.
Somit wird eines der wichtigsten Turniere des asiatischen Fußballs nach einem neuen Kalender ausgetragen. Die Kontinentalmeisterschaft in Saudi-Arabien beginnt Ende 2027 und wird in den ersten Wochen des Jahres 2028 ihren Sieger finden.
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