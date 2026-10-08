Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November

Die usbekische Nationalmannschaft steht im November vor einer weiteren ernsthaften Prüfung. Die saudi-arabische Nationalmannschaft plant im Rahmen der nächsten FIFA-Abstellungsperiode Freundschaftsspiele gegen die „Weißen Wölfe“ sowie gegen Südkorea auszutragen.

Diese Wahl Saudi-Arabiens ist kein Zufall. Während sich das Team als Gastgeber auf den Asien-Cup 2027 vorbereitet, möchte es seine Leistungsfähigkeit gegen starke asiatische Vertreter wie Usbekistan und Südkorea auf den Prüfstand stellen.

Spiel gegen Usbekistan im November

Nach Informationen der saudi-arabischen Zeitung „Ar Riyadiyah“ wird die Nationalmannschaft während des FIFA-Fensters vom 9. bis 17. November zwei Freundschaftsspiele bestreiten.

Dem Plan zufolge sind Usbekistan und Südkorea die Gegner. Beide Spiele sollen im Stadion der Imam-Universität in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad stattfinden. Der Abschluss der Vorbereitungsarbeiten am Stadiongelände wird ein entscheidender Faktor für die Umsetzung dieses Plans sein.

Gemäß dem FIFA-Kalender ist der Zeitraum vom 9. bis 17. November ein internationales Länderspielfenster für Männer-Nationalmannschaften, in dem jedes Team bis zu zwei Spiele bestreiten kann.

Saudi-Arabien denkt bereits an den Asien-Cup

Der Plan von Saudi-Arabien für den Monat November steht in direktem Zusammenhang mit dem Asien-Cup 2027.

Die nächste Kontinentalmeisterschaft wird genau in Saudi-Arabien – in den Städten Riad, Dschidda und Al-Chubar – ausgetragen. Das Turnier findet vom 7. Januar bis zum 5. Februar 2027 statt.

Die Gastgeber bestreiten ihr erstes Gruppenspiel am 7. Januar. Danach warten auf die saudi-arabische Nationalmannschaft die Duelle gegen den Oman und Kuwait.

Daher haben die Spiele gegen Usbekistan und Südkorea für die Saudis eine größere Bedeutung als gewöhnliche Testspiele. Das Team wird die Möglichkeit haben, sein Vorbereitungsniveau vor dem Asien-Cup gegen starke Gegner zu bewerten.

Auch für die Schützlinge von Cannavaro eine wichtige Phase

Auch die usbekische Nationalmannschaft setzt ihre Serie von Duellen gegen ernsthafte Gegner in den letzten Trainingslagern fort.

Die „Weißen Wölfe“ unter der Leitung von Fabio Cannavaro bestritten während der FIFA-Tage im September und Oktober drei Freundschaftsspiele. Während Usbekistan den Iran und Syrien besiegen konnte, musste man sich gegen Südkorea geschlagen geben.

Nun könnte das Spiel gegen Saudi-Arabien im November als ein weiterer wichtiger Test für das Team von Cannavaro dienen.

Besonders nach dem Spiel gegen Südkorea im Oktober wird das Aufeinandertreffen mit einer weiteren starken asiatischen Nationalmannschaft interessant sein, um das Wettbewerbsniveau Usbekistans auf dem Kontinent zu bewerten.

Auch Saudi-Arabien sucht nach neuen Herausforderungen

Interessanterweise steckt hinter der Wahl von Usbekistan und Südkorea durch Saudi-Arabien im November ein beiderseitiger Nutzen.

Auf der einen Seite steht die saudi-arabische Nationalmannschaft, die den Asien-Cup ausrichtet und auf heimischem Boden um den Titel kämpfen will.

Auf der anderen Seite steht Usbekistan, das über Erfahrung bei Weltmeisterschaften verfügt und sich zunehmend mit den starken Nationalmannschaften des Kontinents misst.

Unter diesem Gesichtspunkt bedeutet das mögliche Spiel im November für beide Teams mehr als nur das Ergebnis: Es geht darum, taktische Entscheidungen zu testen, den Zustand der Spieler zu bewerten und Schwächen vor offiziellen Wettbewerben gegen einen starken Gegner zu identifizieren.

Ein weiteres großes Spiel wartet auf die „Weißen Wölfe“

Für die usbekische Nationalmannschaft sind solche Spiele besonders wichtig. In einer Phase, in der das Team seine Position auf der internationalen Bühne festigen will, bieten Duelle gegen Gegner wie Saudi-Arabien und Südkorea den Spielern wertvolle Erfahrungen.

Bisher basieren die Informationen über die Spiele Saudi-Arabiens gegen Usbekistan und Südkorea auf Berichten der lokalen Presse. Daher könnten das genaue Datum und die offizielle Bestätigung der Spiele erst später bekannt gegeben werden.

Der Plan an sich ist jedoch bemerkenswert: Im November könnte Usbekistan ein weiteres Spiel gegen einen starken asiatischen Gegner erwarten. Sollte die Partie offiziell bestätigt werden, wird dies für die Schützlinge von Cannavaro zu einem der echten Härtetests im asiatischen Fußball.