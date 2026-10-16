Frosinone – Sassuolo: Aufstellungen und Liveticker

·34·Sport
Frosinone – Sassuolo: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der italienischen Serie A zwischen Frosinone und Sassuolo beginnt am 16. Oktober um 23:45 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Frosinone: 22. Palmisani L., 79. Bracaglia G., 14. Callò G., 2. Cittadini G., 7. Ghedjemis F., 17. Kvernadze G., 73. Mazzini P., 30. Monterisi I., 20. Oyono A., 9. Raimondo A., 10. Schmid R.

Frosinone Ersatzbank: 25. Akpoguma K., 5. Amey U., 11. Birlidge D., 89. Bobcek T., 3. Calvani G., 16. Cichella M., 91. Desplanches S., 34. El-Azzouzi A., 74. Fayed O., 40. Fini S., 70. Haça L., 12. Pisseri M., 90. Tchato E., 71. Terzic A., 24. Zerbin A.

Cheftrainer Frosinone: Alvini M.

Startelf Sassuolo: 49. Muric A., 50. Bacola D., 10. Berardi D., 15. Caleta-Car D., 3. Doig J., 94. Esposito S., 45. Laurienté A., 18. Matic N., 26. Odenthal K., 42. Thorstvedt K., 20. Van der Brempt I.

Cheftrainer Sassuolo: Aquilani A.

Live-Ticker LIVE
23:45
Das heutige Spiel wird von Matteo Marchetti geleitet.
23:45
Die Startaufstellungen wurden bereits bekannt gegeben und können im Aufstellungsbereich eingesehen werden.
23:45
Herzlich willkommen, liebe Fans, zu unserem Live-Ticker! Die Startaufstellungen werden in Kürze bekannt gegeben, machen Sie es sich bequem und machen Sie sich bereit für das Spiel.
FrosinoneSassuoloSerie AItalienFußball
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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