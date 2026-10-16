Frosinone – Sassuolo: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der italienischen Serie A zwischen Frosinone und Sassuolo beginnt am 16. Oktober um 23:45 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf Frosinone: 22. Palmisani L., 79. Bracaglia G., 14. Callò G., 2. Cittadini G., 7. Ghedjemis F., 17. Kvernadze G., 73. Mazzini P., 30. Monterisi I., 20. Oyono A., 9. Raimondo A., 10. Schmid R.
Frosinone Ersatzbank: 25. Akpoguma K., 5. Amey U., 11. Birlidge D., 89. Bobcek T., 3. Calvani G., 16. Cichella M., 91. Desplanches S., 34. El-Azzouzi A., 74. Fayed O., 40. Fini S., 70. Haça L., 12. Pisseri M., 90. Tchato E., 71. Terzic A., 24. Zerbin A.
Cheftrainer Frosinone: Alvini M.
Startelf Sassuolo: 49. Muric A., 50. Bacola D., 10. Berardi D., 15. Caleta-Car D., 3. Doig J., 94. Esposito S., 45. Laurienté A., 18. Matic N., 26. Odenthal K., 42. Thorstvedt K., 20. Van der Brempt I.
Cheftrainer Sassuolo: Aquilani A.
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