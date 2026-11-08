Roma deklassiert Sassuolo und mischt im Titelrennen mit

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Roma deklassiert Sassuolo und mischt im Titelrennen mit

Im Rahmen des 11. Spieltags der italienischen Serie A empfing der AS Roma im Stadio Olimpico den US Sassuolo. Die Begegnung verlief unter der vollständigen Kontrolle der Gastgeber und endete mit einem deutlichen und souveränen 3:0-Sieg.

Die Schützlinge von Gian Piero Gasperini ließen dem Gegner kaum eine Chance, sicherten sich wichtige 3 Punkte und festigten ihre Position in der Spitzengruppe der Tabelle.

Zwei schnelle Tore und der Schlusspunkt durch Mora: Der Spielverlauf

Die Römer entschieden das Schicksal der Partie bereits Mitte der ersten Halbzeit:

  • Hermoso eröffnet den Torreigen: In der 27. Minute zahlten sich die offensiven Bemühungen aus, als Mario Hermoso mit einem präzisen Schuss das Tor erzielte – 1:0;

  • Grober Fehler des Gegners: Nur drei Minuten später, in der 30. Minute, unterlief dem Sassuolo-Verteidiger Sebastian Walukiewicz ein Eigentor, wodurch der Vorsprung auf zwei Tore anwuchs – 2:0;

  • Der finale Schlag durch Mora: Die Gastgeber, die auch in der zweiten Halbzeit nicht nachließen, stellten in der 58. Minute durch ein Tor von Mora den Endstand von 3:0 her.

Tabelle: AS Roma klettert auf den 2. Platz

Dieser deutliche Sieg unterstrich die Ambitionen der Römer im Wettbewerb:

  • 27 Punkte und Verfolgung der Tabellenspitze: Nach dem erfolgreichen Spiel erhöhte der AS Roma seine Punktzahl auf 27 Zähler und kletterte in der Serie-A-Tabelle auf den 2. Platz; aufgestiegen.

  • Sassuolo in der Gefahrenzone: Die Gäste hingegen bleiben nach der Niederlage und 11 Spieltagen mit nur 8 Punkten im Tabellenkeller auf dem 16. Platz hängen.

AS RomaUS SassuoloSerie AMario HermosoFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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