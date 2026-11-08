Roma deklassiert Sassuolo und mischt im Titelrennen mit

Im Rahmen des 11. Spieltags der italienischen Serie A empfing der AS Roma im Stadio Olimpico den US Sassuolo. Die Begegnung verlief unter der vollständigen Kontrolle der Gastgeber und endete mit einem deutlichen und souveränen 3:0-Sieg.

Die Schützlinge von Gian Piero Gasperini ließen dem Gegner kaum eine Chance, sicherten sich wichtige 3 Punkte und festigten ihre Position in der Spitzengruppe der Tabelle.

Zwei schnelle Tore und der Schlusspunkt durch Mora: Der Spielverlauf

Die Römer entschieden das Schicksal der Partie bereits Mitte der ersten Halbzeit:

Hermoso eröffnet den Torreigen: In der 27. Minute zahlten sich die offensiven Bemühungen aus, als Mario Hermoso mit einem präzisen Schuss das Tor erzielte – 1:0;

Grober Fehler des Gegners: Nur drei Minuten später, in der 30. Minute, unterlief dem Sassuolo-Verteidiger Sebastian Walukiewicz ein Eigentor, wodurch der Vorsprung auf zwei Tore anwuchs – 2:0;

Der finale Schlag durch Mora: Die Gastgeber, die auch in der zweiten Halbzeit nicht nachließen, stellten in der 58. Minute durch ein Tor von Mora den Endstand von 3:0 her.

Tabelle: AS Roma klettert auf den 2. Platz

Dieser deutliche Sieg unterstrich die Ambitionen der Römer im Wettbewerb: