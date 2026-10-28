Lazio demontiert Sassuolo auswärts und übernimmt die Tabellenführung

Der 9. Spieltag der italienischen Serie A begann mit einem wahren Torfestival. Der römische Verein Lazio gastierte bei Sassuolo und sicherte sich mit sechs Treffern einen deutlichen und glanzvollen 6:2-Sieg.

Ein Doppelpack von Tijjani Noslin und das offensive Spiel der Römer bescherten ihnen drei wichtige Punkte. Nach diesem Erfolg kommt der Hauptstadtklub auf 25 Zähler und ist nun alleiniger Tabellenführer der Meisterschaft.

Der Offensivdruck der Römer: Details zur Torgala

Das Duell im Mapei-Stadion entwickelte sich von den ersten Minuten an zu einem offenen und intensiven Schlagabtausch:

Eine turbulente erste Halbzeit: Bereits in der 2. Minute eröffnete Taty Castellanos den Torreigen, doch nur fünf Minuten später glich Kristian Thorstvedt aus (1:1);

Lazios schnelle Schläge: In der 13. Minute traf Gustav Isaksen und in der 16. Minute legte Floriani nach, um die Führung für die Römer auszubauen;

Torreicher Schlagabtausch vor der Pause: In der 43. Minute verkürzte Francesco Esposito für die Gastgeber, doch Mattia Zaccagni antwortete in der 45. Minute und schickte die Teams mit einem 2:4 in die Kabinen;

Noslins Gala-Auftritt: In der zweiten Halbzeit drehte Tijjani Noslin richtig auf – in der 55. und 65. Minute ließ er dem gegnerischen Torhüter keine Chance, schnürte seinen Doppelpack und stellte den Endstand von 2:6 her.

Tabellensituation und Spielbericht

Sassuolo — Lazio 2:6

Tore: Thorstvedt (7.), Esposito (43.) — Castellanos (2.), Isaksen (13.), Floriani (16.), Zaccagni (45.), Noslin (55., 65.);

Aufstellung Sassuolo: Turati, Odenthal, Caleta-Car, Cinquegrano, Doig, Thorstvedt, Boloca (Sulemana, 46.), Berardi (Candela, 63.), Laurienté, Lipani, Esposito (Bowi, 63.);

Aufstellung Lazio: Mandas, Floriani, Tavares (Pellegrini, 63.), Leite, Sutalo, Castellanos (Dele-Bashiru, 46.), Belahyane, Frattesi, Isaksen (Cancellieri, 63.), Noslin (Pinamonti, 71.), Zaccagni;

Veränderungen in der Tabelle: Dank des hohen Sieges übernimmt Lazio mit 25 Punkten die Tabellenspitze der Serie A. Sassuolo bleibt nach der herben Niederlage mit 8 Punkten auf dem 14. Platz.

Die Konstanz und der Offensivfußball des römischen Klubs zeigen, dass das Titelrennen in der Serie A in dieser Saison so spannend wie nie zuvor wird.