Führungswechsel in Italien! Lazio klettert mit 28 Punkten auf Platz 1

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Führungswechsel in Italien! Lazio klettert mit 28 Punkten auf Platz 1

Im Rahmen des 10. Spieltags der italienischen Serie A fand im römischen Stadio Olimpico ein hart umkämpftes Spiel statt, das von großem Siegeswillen geprägt war. Die Gastgeber von Lazio besiegten das hartnäckige Cagliari mit 2:1 und feierten damit ihren sechsten Sieg in Folge.

Dieser Erfolg ermöglicht es der Mannschaft von Gennaro Gattuso, mit nun 28 Punkten an Inter (25 Punkte) vorbeizuziehen und die alleinige Tabellenführung in der italienischen Meisterschaft zu übernehmen.

Das Duell in Rom: Ein frühes Gegentor und der entscheidende Elfmeter in der 83. Minute

Die Partie begann für die Gastgeber nach einem unerwarteten Drehbuch:

  • Cagliaris schneller Angriff (20. Minute): Gästestürmer Mbala Nzola eröffnete bereits in der 20. Minute den Torreigen und brachte Lazio in eine schwierige Lage — 0:1;

  • Isaksens Ausgleich (36. Minute): Die Römer erhöhten den Druck im eigenen Stadion und stellten in der 36. Minute durch einen präzisen Schuss von Gustav Isaksen den Ausgleich her — 1:1;

  • Gattusos Joker-Wechsel und Pinamontis Schlusspunkt (83. Minute): Andrea Pinamonti, der in der 55. Minute eingewechselt wurde, avancierte zum Helden des Spiels. Er verwandelte den in der 83. Minute zugesprochenen Elfmeter eiskalt und sicherte Lazio den goldenen Sieg — 2:1.

Frosinone besiegt Torino im eigenen Stadion

In einer weiteren bemerkenswerten Begegnung des 10. Spieltags setzte sich Frosinone, das nach den Top-Sechs strebt, vor heimischem Publikum gegen Torino durch (2:0):

  • Ghedjemis eröffnete in der 48. Minute den Torreigen, während Kalo in der Nachspielzeit (90.+3) den Schlusspunkt setzte;

  • Dank dieses Sieges festigte Frosinone mit 20 Punkten seinen 6. Tabellenplatz, während Torino mit 13 Punkten auf dem 10. Rang verharrt.

Offizielle Spielberichte:

  • Lazio — Cagliari 2:1

    • Tore: Isaksen 36., Pinamonti 83. (Elfmeter) — Nzola 20.

    • Aufstellung Lazio: Mandas, Floriani, Sutalo, Provstgaard (Leite, 76.), Tavares (Pedrasa, 55.), Frattesi (Dele-Bashiru, 55.), Belahyane (Cataldi, 81.), Taylor, Isaksen, Noslin, Zaccagni (Pinamonti, 55.).

  • Frosinone — Torino 2:0

    • Tore: Ghedjemis 48., Kalo 90.+3.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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