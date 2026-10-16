Le Mans – Toulouse: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel zwischen Le Mans und Toulouse im Rahmen der Ligue 1 beginnt am 16. Oktober um 23:45 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Startaufstellung Le Mans: 98. Kochik N., 29. Bretel L., 18. Buades L., 25. Geye D., 76. Larusi Y., 14. Mafuta L., 19. Sidibe D., 23. Traore D., 10. Vercruysse J., 5. Voyer H., 17. Yohou S. (Kapitän).

Cheftrainer Le Mans: Videira P.

Startaufstellung Toulouse: 16. Restes G., 23. Casseres C., 15. Donnum A., 8. Jorgensen T., 3. McKenzie M., 22. Messali R., 2. Nicolaisen R. (Kapitän), 13. Russell-Rowe J., 14. Suazo G., 12. Tchaouna L., 20. Tengstedt K.

Ersatzbank Toulouse: 18. Amugu M., 1. Collin T., 94. Diallo I., 9. Hidalgo S., 5. Koumbassa S., 19. Odogu D., 31. Schmidt N., 7. Vinolo J., 6. Vossa A.

Cheftrainer Toulouse: Casanova A.