Le Mans – Toulouse: Aufstellungen und Live-Ticker

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Le Mans – Toulouse: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel zwischen Le Mans und Toulouse im Rahmen der Ligue 1 beginnt am 16. Oktober um 23:45 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Startaufstellung Le Mans: 98. Kochik N., 29. Bretel L., 18. Buades L., 25. Geye D., 76. Larusi Y., 14. Mafuta L., 19. Sidibe D., 23. Traore D., 10. Vercruysse J., 5. Voyer H., 17. Yohou S. (Kapitän).

Cheftrainer Le Mans: Videira P.

Startaufstellung Toulouse: 16. Restes G., 23. Casseres C., 15. Donnum A., 8. Jorgensen T., 3. McKenzie M., 22. Messali R., 2. Nicolaisen R. (Kapitän), 13. Russell-Rowe J., 14. Suazo G., 12. Tchaouna L., 20. Tengstedt K.

Ersatzbank Toulouse: 18. Amugu M., 1. Collin T., 94. Diallo I., 9. Hidalgo S., 5. Koumbassa S., 19. Odogu D., 31. Schmidt N., 7. Vinolo J., 6. Vossa A.

Cheftrainer Toulouse: Casanova A.

Live-Ticker LIVE
23:45
Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Aurélien Petit.
23:45
Wir kennen nun die Startaufstellungen. Sie finden sie in den Spieldetails.
23:45
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker! Wir halten Sie über alle Geschehnisse auf dem Laufenden. Die Startaufstellungen werden in Kürze bekannt gegeben.
Le MansToulouseLigue 1FußballFrankreich
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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