PSG besiegt Le Mans souverän im eigenen Stadion

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PSG besiegt Le Mans souverän im eigenen Stadion

Im Rahmen des 6. Spieltags der französischen Meisterschaft empfing der amtierende Meister PSG zu Hause Le Mans und sicherte sich einen souveränen 3:1-Sieg. Tabellenführer Monaco kam hingegen zu Hause überraschend nur zu einem 2:2-Unentschieden gegen Toulouse.

Durch diesen Erfolg konnten die Pariser ihr Punktekonto aufstocken und ihre Aufholjagd in der Tabelle fortsetzen.

Der Sieg von PSG: Blitzstart durch Kvaratskhelia

Das Team von Luis Enrique begann die Partie offensiv und behielt während des gesamten Spiels die Kontrolle:

  • Beraldos Elfmeter (19. Minute): In der 19. Minute erhielten die Gastgeber einen Elfmeter, den Verteidiger Lucas Beraldo sicher verwandelte und die Pariser in Führung brachte.

  • Der Anschlusstreffer von Le Mans (54. Minute): Zu Beginn der zweiten Halbzeit glich Gästestürmer Mafuta aus und sorgte für kurzzeitige Unruhe bei den Fans.

  • Goldenes Wechselhändchen und Sieg (61. und 68. Minute): Der in der 61. Minute eingewechselte Khvicha Kvaratskhelia traf nur Sekunden nach seiner Einwechslung und brachte PSG erneut in Führung. In der 68. Minute setzte Maghnes Akliouche mit dem dritten Treffer den Schlusspunkt.

  • Ferran Torres blieb ohne Tor: Der spanische Stürmer, der über die volle Distanz agierte, hatte zwar einige gefährliche Szenen, verließ den Platz diesmal jedoch ohne eigenen Treffer.

Monacos Punktverlust und die Situation in der Tabelle

Ein weiteres Spitzenspiel des Spieltags verlief im Fürstentum dramatisch:

  • Monaco — Toulouse 2:2: Die Gastgeber führten dank der Tore von Diop (29.) und Ablin (38.) bereits mit 2:0. Doch in der zweiten Halbzeit zeigte Toulouse Moral und glich durch Treffer von Tengstedt (48., Elfmeter) und Oppong (59.) aus.

  • Tabelle: Trotz des Punktverlusts bleibt Monaco mit 14 Punkten alleiniger Tabellenführer. Das siegreiche PSG kletterte mit 11 Punkten auf den 5. Platz. Le Mans bleibt mit 5 Punkten auf dem 12. Rang.

Spielprotokolle und Aufstellungen

  • Ligue 1, 6. Spieltag

    PSG — Le Mans 3:1

    Tore: Beraldo (19., Elfmeter), Kvaratskhelia (61.), Akliouche (68.) — Mafuta (54.).

  • PSG: Safonov, Hakimi (Doué, 72.), Lucas Hernandez, Zabarnyi, Digne, Neves (Zaïre-Emery, 58.), Beraldo (Vitinha, 59.), Fernandes (Ruiz, 58.), Akliouche, Ferran Torres, Godts (Kvaratskhelia, 61).

  • Le Mans: Kocik, Yohou, Voyer, Bois Noah, Lauray, Bamba, Bretelle, Vercruysse (Brahimi, 66.), Calodat, Diallo, Mafuta.

  • Monaco — Toulouse 2:2

    Tore: Diop (29.), Ablin (38.) — Tengstedt (48., Elfmeter), Oppong (59.).

In der französischen Meisterschaft rücken die Kräfteverhältnisse immer näher zusammen, und es wird erwartet, dass PSG in den kommenden Runden einen harten Kampf um den Anschluss an Spitzenreiter Monaco führen wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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