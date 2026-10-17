Troyes – Lens: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel Troyes gegen Lens im Rahmen der Ligue 1 beginnt am 17. Oktober um 20:45 Uhr (MEZ).

Sobald das Spiel angepfiffen wird, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startaufstellung Troyes: 33. Bitch P., 4. Dias Jr. M., 8. Diop M., 5. Goutsi P., 10. Ifnaoui M., 29. Karim D., 2. Marone L., 17. Mill A., 6. Monfray A. (Kapitän), 23. Nkada T., 20. Ripart R.

Cheftrainer Troyes: Dumont S.

Startaufstellung Lens: 40. Risser R., 2. Aguilar R., 5. Bulatovic A., 11. Edouard O., 25. Ganiou I., 31. Sagnan S., 22. Skoras M., 7. Sotoca F., 10. Thauvin F. (Kapitän), 8. Titraoui Y., 20. Todibo J.

Cheftrainer Lens: Cahuzac Y.