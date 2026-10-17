Troyes – Lens: Aufstellungen und Liveticker

·30·Sport
Troyes – Lens: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel Troyes gegen Lens im Rahmen der Ligue 1 beginnt am 17. Oktober um 20:45 Uhr (MEZ).

Sobald das Spiel angepfiffen wird, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startaufstellung Troyes: 33. Bitch P., 4. Dias Jr. M., 8. Diop M., 5. Goutsi P., 10. Ifnaoui M., 29. Karim D., 2. Marone L., 17. Mill A., 6. Monfray A. (Kapitän), 23. Nkada T., 20. Ripart R.

Cheftrainer Troyes: Dumont S.

Startaufstellung Lens: 40. Risser R., 2. Aguilar R., 5. Bulatovic A., 11. Edouard O., 25. Ganiou I., 31. Sagnan S., 22. Skoras M., 7. Sotoca F., 10. Thauvin F. (Kapitän), 8. Titraoui Y., 20. Todibo J.

Cheftrainer Lens: Cahuzac Y.

Live-Ticker LIVE
1
Timothée Nkada (Troyes) schlug einen langen Ball, aber die Kraft reichte nicht aus, um seine Mitspieler zu erreichen, und ein Verteidiger fing ihn ab. Der Linienrichter traf die richtige Entscheidung, und Troyes bekommt einen Eckball.
1
Das heutige Spiel hat gerade erst begonnen, genießt das Spiel!
23:45
Die Spieler sind auf dem Platz, und Troyes stößt das Spiel an.
23:45
Das heutige Spiel wird von Schiedsrichter Hakim Ben El Hadj Salem geleitet.
23:45
Die Startaufstellungen wurden bereits bekannt gegeben und können im Aufstellungsbereich eingesehen werden.
23:45
Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des bevorstehenden Spiels. Wir werden versuchen, Ihnen das Geschehen auf dem Platz so genau wie möglich zu vermitteln. Wir wünschen Ihnen beste Unterhaltung.
TroyesLensLigue 1FußballFrankreich
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lille – Brest: Aufstellungen und LivetickerLille – Brest: Aufstellungen und LivetickerHeute 23:04Straßburg gegen PSG: Aufstellungen und LivetickerStraßburg gegen PSG: Aufstellungen und LivetickerHeute 19:33Le Mans – Toulouse: Aufstellungen und Live-TickerLe Mans – Toulouse: Aufstellungen und Live-TickerGestern 23:00Dieser Offensivspieler könnte Manchester City verlassenDieser Offensivspieler könnte Manchester City verlassen25 Mai 10:04Lens besiegt Lyon in einem dramatischen Spiel trotz UnterzahlLens besiegt Lyon in einem dramatischen Spiel trotz Unterzahl10 Oktober 06:50Beleidigendes Angebot für Lens von englischem Club: Wie wurde reagiert?Beleidigendes Angebot für Lens von englischem Club: Wie wurde reagiert?25 Juli 09:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November