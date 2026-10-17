Troyes – Lens: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel Troyes gegen Lens im Rahmen der Ligue 1 beginnt am 17. Oktober um 20:45 Uhr (MEZ).
Sobald das Spiel angepfiffen wird, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startaufstellung Troyes: 33. Bitch P., 4. Dias Jr. M., 8. Diop M., 5. Goutsi P., 10. Ifnaoui M., 29. Karim D., 2. Marone L., 17. Mill A., 6. Monfray A. (Kapitän), 23. Nkada T., 20. Ripart R.
Cheftrainer Troyes: Dumont S.
Startaufstellung Lens: 40. Risser R., 2. Aguilar R., 5. Bulatovic A., 11. Edouard O., 25. Ganiou I., 31. Sagnan S., 22. Skoras M., 7. Sotoca F., 10. Thauvin F. (Kapitän), 8. Titraoui Y., 20. Todibo J.
Cheftrainer Lens: Cahuzac Y.
Live-Ticker LIVE
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Timothée Nkada (Troyes) schlug einen langen Ball, aber die Kraft reichte nicht aus, um seine Mitspieler zu erreichen, und ein Verteidiger fing ihn ab. Der Linienrichter traf die richtige Entscheidung, und Troyes bekommt einen Eckball.
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Das heutige Spiel hat gerade erst begonnen, genießt das Spiel!
23:45
Die Spieler sind auf dem Platz, und Troyes stößt das Spiel an.
23:45
Das heutige Spiel wird von Schiedsrichter Hakim Ben El Hadj Salem geleitet.
23:45
Die Startaufstellungen wurden bereits bekannt gegeben und können im Aufstellungsbereich eingesehen werden.
23:45
Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des bevorstehenden Spiels. Wir werden versuchen, Ihnen das Geschehen auf dem Platz so genau wie möglich zu vermitteln. Wir wünschen Ihnen beste Unterhaltung.
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