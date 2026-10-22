Sturm Graz – Marseille: Aufstellungen und Live-Ticker
Das Spiel der Europa League zwischen Sturm Graz und Marseille beginnt am 22. Oktober um 21:45 Uhr (Ortszeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Sturm Graz Startelf: 22. Helac A., 23. Malic A., 2. Quarshi Y., 30. Koller P., 28. Hail Y., 4. Gorenc Stankovic J. (Kapitän), 39. Weinhandl L., 43. Hodl Y., 78. Matoshi V., 14. Diakite O., 19. Seidl S.
Sturm Graz Ersatzbank: 27. Balbo L., 26. Beganovic B., 25. Grgic M., 40. Halwachs J., 11. Kayombo A., 41. Lorenz E., 21. Petrovic P., 5. Vallci A., 32. Wüthrich G.
Sturm Graz Cheftrainer: Ingolitsch F.
Marseille Startelf: 12. De Lange J., 74. Bezahaf K., 18. Meite B., 21. Aguerd N., 25. Garcia U., 42. Kamissoko N., 19. Kondogbia G. (Kapitän), 7. Gomes A., 48. Abdallah K., 9. Gouiri A., 11. Maupay N.
Marseille Ersatzbank: 8. Abdelli H., 4. Egan-Riley K., 33. Emerson, 41. Gomis I., 77. Harit A., 23. Højbjerg P., 43. Mmadi T., 6. Nnadi T., 14. Paixão I., 44. Valero A., 40. Van Neck J., 22. Weah T.
Marseille Cheftrainer: Génésio B.
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