Angers – Marseille: Aufstellungen und Liveticker

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Angers – Marseille: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Angers und Marseille im Rahmen der Ligue 1 beginnt am 18. Oktober um 18:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Angers: 1. Lopes A., 2. Arcus C., 27. Raolisoa L., 6. Mouton L., 34. Gérnigon M., 14. Belkhdim Y., 24. Biumla E., 8. van den Boomen B. (Kapitän), 18. Allevinah J., 19. El Melali F., 10. Sbai A.

Ersatzbank Angers: 26. Bérimon A., 37. Buffando J., 36. Diatta B., 11. Djibrin H., 17. Kalulu J., 20. Luer M., 9. Péter P., 40. Pona O., 7. Simbakoli U.

Cheftrainer Angers: Gilli S.

Startelf Marseille: 1. De Lange J., 22. Weah T. (Kapitän), 4. Egan-Riley K., 19. Kondogbia G., 33. Emerson, 42. Kamissoko N., 6. Nnadi T., 77. Harit A., 8. Abdelli H., 14. Paixão I., 9. Gouiri A.

Ersatzbank Marseille: 48. Abdalla K., 21. Aguerd N., 74. Bezahaf K., 25. Garcia U., 7. Gomes A., 11. Maupay N., 18. Meïté B., 43. Mmadi T., 92. Vermot T.

Cheftrainer Marseille: Genesio B.

Live-Ticker1-0 LIVE
26
Amine Sbaï (Angers) bringt den Ball in den Strafraum, aber die Abwehr klärt sofort.
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Großartige Aktion von Marcel. Die Spieler kontrollieren den Ball, meistens mit Direktpässen. Sie bestimmen im Moment das Tempo des Spiels.
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Emmanuel Biumla (Angers) begeht ein Foul, und Jérémy Pignard pfeift das Vergehen ab. Marseille bekommt einen Freistoß. Mal sehen, was sie aus dieser Situation machen können.
18
Lilian Raolisoa (Angers) kommt außerhalb des Strafraums an den Abpraller und zieht wuchtig ab. Leider geht der Ball deutlich am rechten Pfosten vorbei. Abstoß für Marseille.
141-0
Lilian Raolisoa (Angers) reagierte am schnellsten auf den Abpraller vor dem Tor und köpfte ein. Er traf präzise ins untere linke Eck zum 1:0.
12
Jeremie Pignard hat freie Sicht und entscheidet auf Foul von Geoffrey Kondogbia (Marseille). Es gibt Freistoß für Angers.
12
Tochukwu Nnadi (Marseille) nimmt eine präzise Zuspiel an der Strafraumgrenze gut an und zieht instinktiv ab, doch der Ball geht nur wenige Zoll am linken Pfosten vorbei. Der Ball geht ins Toraus, Abstoß für Angers.
9
CJ Egan-Riley (Marseille) verschuldet wegen Haltens einen Freistoß. Jérémy Stinat zeigt auf den ruhenden Ball. Freistoß für Angers.
7
Amine Sbaï (Angers) tauchte hinter dem letzten Verteidiger auf, aber der Schiedsrichter unterbrach das Spiel, nachdem der Linienrichter Abseits angezeigt hatte.
7
Lilian Raolisoa (Angers) schlägt eine Flanke, die misslingt, aber die Abwehr klärt sofort aus dem Strafraum.
4
Himad Abdelli (Marseille) hat für dieses Foul wohl die Rote Karte gesehen. Jérémy Pignard toleriert solches Verhalten auf dem Platz nicht und pfeift. Es gibt Freistoß für Angers.
3
Timothy Weah (Marseille) berührt den Ball mit der Hand. Angers bekommt einen Freistoß und hat nun die Chance, Druck auf das gegnerische Tor auszuüben.
1
Los geht's, das heutige Spiel beginnt genau jetzt.
18:00
Die Spieler haben den Platz betreten und das Partie beginnt gleich. Marseille stößt an.
18:00
Das heutige Spiel wird von Jérémy Pignard geleitet.
18:00
Jetzt kennen wir die Startaufstellungen. Sie finden sie in den Spieldetails.
18:00
Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker. Wir versuchen, Ihnen das Geschehen auf dem Platz detailliert näherzubringen. Bis zum Anpfiff ist es nicht mehr lange hin.
AngersMarseilleLigue 1FußballFrankreich
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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