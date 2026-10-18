Angers – Marseille: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel zwischen Angers und Marseille im Rahmen der Ligue 1 beginnt am 18. Oktober um 18:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf Angers: 1. Lopes A., 2. Arcus C., 27. Raolisoa L., 6. Mouton L., 34. Gérnigon M., 14. Belkhdim Y., 24. Biumla E., 8. van den Boomen B. (Kapitän), 18. Allevinah J., 19. El Melali F., 10. Sbai A.
Ersatzbank Angers: 26. Bérimon A., 37. Buffando J., 36. Diatta B., 11. Djibrin H., 17. Kalulu J., 20. Luer M., 9. Péter P., 40. Pona O., 7. Simbakoli U.
Cheftrainer Angers: Gilli S.
Startelf Marseille: 1. De Lange J., 22. Weah T. (Kapitän), 4. Egan-Riley K., 19. Kondogbia G., 33. Emerson, 42. Kamissoko N., 6. Nnadi T., 77. Harit A., 8. Abdelli H., 14. Paixão I., 9. Gouiri A.
Ersatzbank Marseille: 48. Abdalla K., 21. Aguerd N., 74. Bezahaf K., 25. Garcia U., 7. Gomes A., 11. Maupay N., 18. Meïté B., 43. Mmadi T., 92. Vermot T.
Cheftrainer Marseille: Genesio B.
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