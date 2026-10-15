Bournemouth gegen Sturm Graz: Aufstellungen und Live-Ticker
Das Spiel der Europa League zwischen Bournemouth und Sturm Graz beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Startaufstellung Bournemouth: 1. Petrovich D., 12. Adams T., 4. Cook L., 18. Diakite B., 9. Evanilson, 11. Ginnelly-Doak B., 30. Rodriguez A., 14. Silva A., 15. Smith A. (Kapitän), 6. Soler C., 16. Tavernier M.
Cheftrainer Bournemouth: Rose M.
Startaufstellung Sturm Graz: 53. Khudyakov D., 27. Balbo L., 26. Beganovic B., 4. Gorenc Stankovic J. (Kapitän), 28. Heil J., 43. Hodl J., 23. Malic A., 78. Matoshi V., 21. Petrovic P., 2. Quarshi J., 19. Seidl S.
Cheftrainer Sturm Graz: Ingolitsch F.
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