Neftchi besiegt Paxtakor auswärts und macht einen großen Schritt Richtung Meisterschaft

Das Spitzenspiel des 25. Spieltags der Uzbekistan Super League – das ewige „El Clásico“ des usbekischen Fußballs – verlief intensiv, umkämpft und torreich. In dem in der Hauptstadt ausgetragenen Topspiel konnte der Tabellenführer, das Team aus Fergana, Neftchi auf dem Platz des Klubs Paxtakor einen 3:1-Comeback-Sieg feiern.

Die Intensität des Spiels, Elfmeter und ein Platzverweis in den Schlussminuten verliehen diesem Derby eine dramatische Note.

Frühes Tor, doch die Antwort der Gäste in der zweiten Halbzeit

Obwohl die Begegnung mit der Aktivität der Gastgeber begann, verlief die zweite Hälfte unter der vollständigen Dominanz des Teams aus Fergana:

Paxtakor geht in Führung: In der 23. Minute verwandelte Dostonbek Hamdamov einen Elfmeter sicher und brachte die „Löwen“ in Führung (1:0);

Pericas Ausgleichstreffer: In der 55. Minute stellte der erfahrene kroatische Stürmer von Neftchi, Stipe Perica, den Ausgleich wieder her (1:1);

Kouaos Wende: Elf Minuten später, in der 66. Minute, erzielte Koffi Kouao das zweite Tor für die Gäste und brachte sein Team in Führung (1:2);

Iskanderovs Schlusspunkt und die Rote Karte: In der 89. Minute verwandelte Jamshid Iskanderov einen Elfmeter zum Endstand (1:3). In dieser Situation wurde der Verteidiger der Gastgeber, Dilshod Abdullayev, vom Platz gestellt.

Tabelle: Die Schützlinge von Islombek Ismoilov liegen vorn

Nach diesem Sieg baute der Tabellenführer seinen Vorsprung an der Spitze der Super-League-Tabelle weiter aus:

Neftchi festigt die Tabellenführung: Die Mannschaft aus Fergana sicherte sich wichtige 3 Punkte, erhöhte ihr Punktekonto auf 58 und vergrößerte den Abstand auf den ersten Platz;

Paxtakor auf dem zweiten Rang: Die Hauptstädter bleiben mit 53 Punkten auf dem 2. Platz, und es wird erwartet, dass der Kampf um die Meisterschaft bis zu den letzten Spieltagen andauern wird.

Spielbericht:

Super League. 25. Spieltag

Paxtakor — Neftchi 1:3