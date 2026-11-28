In der Tabelle mit 64 Punkten führt der Verein Neftchi aus Fergana, der zu Hause das Team von Dinamo Samarkand empfängt. Mit 59 Punkten auf dem zweiten Platz ist Paxtakor zu Gast bei Qizilqum in Navoi. Beide Spiele beginnen parallel um 16:15 Uhr .

Heute, 28. November , finden im Rahmen des 29. Spieltags der Usbekischen Superliga zwei zentrale Begegnungen statt. Nach Abschluss dieser Partien könnte die Meisterschaft offiziell entschieden sein.

Neftchi besiegt Paxtakor auswärts und macht einen großen Schritt Richtung Meisterschaft

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Nach offiziellen Angaben der PFL Usbekistans trennt Neftchi nur 1 Punkt vom Meistertitel. Das bedeutet: Unabhängig vom Ergebnis von Paxtakorim Auswärtsspiel reicht den Ferganern ein Unentschieden gegen Dinamo, um die Meisterschaft perfekt zu machen. Aus diesem Anlass wird der Meisterpokal der Superliga in das Stadion Istiqlol in Fergana gebracht.

Superliga. 29. Spieltag (28. November)

Zeit Begegnung Stadion und Meisterschaftsspannung 16:15 Neftchi — Dinamo Stadion Istiqlol (Neftchi wird bei einem Remis oder Sieg Meister) 16:15 Qizilqum — Paxtakor Paxtakor hofft nur auf einen eigenen Sieg und eine Niederlage von Neftchi

Glauben Sie, dass Neftchi heute im Istiqlol-Stadion vor heimischem Publikum die Meisterschaft besiegeln kann, oder bleibt die Spannung bis zum letzten Spieltag erhalten?

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