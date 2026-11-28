Neftchi wird durch einen Elfmeter in der 90.+7. Minute vorzeitig Meister der Superliga
Im Rahmen des 29. Spieltags der usbekischen Superliga empfing der Verein „Neftchi“ aus Fergana auf heimischem Platz das Team von „Dinamo“ aus Samarkand. Das torreiche und bis in die letzten Sekunden dramatische Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden.
Dumbuyas Doppelpack und Iskanderovs Heldentat in der 90.+7. Minute
Die erste Halbzeit wurde von den Gästen dominiert. Der Stürmer aus Samarkand, Amadu Dumbuya, erzielte kurz vor der Pause innerhalb von zwei Minuten einen Doppelpack und brachte „Dinamo“ mit zwei Toren in Führung – er eröffnete den Torreigen in der 42. Minute und traf in der 44. Minute erneut das Tor der Gastgeber.
In der zweiten Halbzeit erhöhten die Hausherren den Druck und Jamshid Iskanderov verwandelte zwei Elfmeter sicher, um sein Team vor der Niederlage zu bewahren. Iskanderov verkürzte zunächst in der 57. Minute und traf in der von der Nachspielzeit hinzugefügten 90.+7. Minute erneut per Elfmeter zum Ausgleich, der „Neftchi“ den Meistertitel sicherte.
Nach diesem Punktgewinn erhöhte „Neftchi“ sein Punktekonto auf 65 Zähler, setzte sich von den engsten Verfolgern ab und sicherte sich einen Spieltag vor Saisonende vorzeitig den Titel des usbekischen Meisters. „Dinamo“ kletterte mit 39 Punkten auf den 8. Tabellenplatz.
Spielbericht und Statistiken
Statistiken
Offizielle Daten
Wettbewerb und Spieltag
Usbekische Superliga, 29. Spieltag
Spiel und Ergebnis
„Neftchi“ — „Dinamo“ 2:2
Tore
Amadu Dumbuya (42.', 44.') — Jamshid Iskanderov (57.' Elfmeter, 90.+7.' Elfmeter)
Verwarnung
Jumaboyev (23.')
Tabellensituation
„Neftchi“ — 65 Punkte (1. Platz, vorzeitiger Meister); „Dinamo“ — 39 Punkte (8. Platz)
Aufstellung „Neftchi“
Ergashev, Aliboyev, Ismoilov, Iskanderov, Abdug‘aniyev, G‘ofurov (Ubaydullayev, 36.), Odilov (Jumayev, 84.), Sarsenbayev (G‘iyosov, 46.), Sayfiyev, Kuao, Ratino (Yo‘ldoshev, 70.)
Aufstellung „Dinamo“
Nemanov, Radayev, Shtefan, Amonov (Yo‘ldoshov, 60.), Hojimirzayev, Dumbuya (Qodirqulov, 80.), Jumaboyev, Xudayberdiyev (Haydarov, 80.), Haydarevich, Abdurahmonov (Oblaqulov, 85.), Seytvaliyev
Wir gratulieren dem Verein „Neftchi“ aus Fergana und allen Fans zum vorzeitigen Meistertitel! Wer war Ihrer Meinung nach der wichtigste Spieler für den Erfolg von „Neftchi“ in dieser Saison?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese freudige und historische Nachricht mit allen Fans der usbekischen Superliga und des Fußballs aus Fergana!
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