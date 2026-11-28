Im Rahmen des 29. Spieltags der usbekischen Superliga empfing der Verein „Neftchi“ aus Fergana auf heimischem Platz das Team von „Dinamo“ aus Samarkand. Das torreiche und bis in die letzten Sekunden dramatische Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Dumbuyas Doppelpack und Iskanderovs Heldentat in der 90.+7. Minute

Die erste Halbzeit wurde von den Gästen dominiert. Der Stürmer aus Samarkand, Amadu Dumbuya, erzielte kurz vor der Pause innerhalb von zwei Minuten einen Doppelpack und brachte „Dinamo“ mit zwei Toren in Führung – er eröffnete den Torreigen in der 42. Minute und traf in der 44. Minute erneut das Tor der Gastgeber.

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Hausherren den Druck und Jamshid Iskanderov verwandelte zwei Elfmeter sicher, um sein Team vor der Niederlage zu bewahren. Iskanderov verkürzte zunächst in der 57. Minute und traf in der von der Nachspielzeit hinzugefügten 90.+7. Minute erneut per Elfmeter zum Ausgleich, der „Neftchi“ den Meistertitel sicherte.