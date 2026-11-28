Der usbekischen Superliga aus dem 29. Spieltag «Neftchi» — «Dinamo» (2:2) nach der Begegnung äußerte sich der Cheftrainer der Mannschaft aus Samarkand Vadim Abramov zu den Fragen der Journalisten. Der erfahrene Fachmann gratulierte dem Verein aus Fergana zur Meisterschaft und äußerte sich offen über den verspielten 2:0-Vorsprung, das Niveau der Schiedsrichterleistung und die Fußballatmosphäre in Samarkand.

«Ein 2:0-Vorsprung reichte nicht aus, man hätte 3:0 oder 4:0 führen müssen»

Vadim Abramov betonte zunächst, dass die Zuschauer im Stadion ein spannendes Spiel erlebt hätten, und kommentierte das verpasste Ergebnis wie folgt:

«Heute sind sehr viele Fans ins Stadion gekommen, und wir haben ein sehr interessantes und spannendes Spiel gesehen. Ich denke, den Fans hat die Begegnung auch gefallen. Wir gratulieren «Neftchi» zum Sieg in der Meisterschaft. War es schmerzhaft, den Sieg aus der Hand zu geben, nachdem man 2:0 führte? Nein, das heutige Spiel zeigt, dass ein 2:0-Vorsprung nicht ausreicht, um zu gewinnen. Dafür muss man 3:0 oder 4:0 führen. Ein 2:0 war einfach zu wenig».

Kritik an der Schiedsrichterleistung und Entschuldigung bei den Spielern

Der Trainer merkte an, dass die Saison sehr schwierig war, und gab bekannt, dass er sich nach dem Spiel in der Umkleidekabine bei seinen Schützlingen für die Schiedsrichterleistung und die Rahmenbedingungen entschuldigt habe:

«Ich habe ihnen für das heutige Spiel gedankt und mich entschuldigt. Denn wir können unseren Spielern keine angemessene Schiedsrichterleistung bieten. Das habe ich schon nach dem Spiel gegen «Bunyodkor» gesagt. Ich schäme mich vor den Spielern für eine solche Schiedsrichterleistung. Sie geben auf dem Platz natürlich alles und tun ihr Bestes. Wir hingegen können keine Bedingungen schaffen, die ihrer Arbeit gerecht werden».

Zudem verglich Vadim Abramov die festliche Atmosphäre in Fergana mit der Situation in Samarkand und drückte sein Bedauern aus: «Wenn man ein solches Fußballfest wie heute sieht, tut einem Samarkand leid. Leider gibt es in Fergana eine solche festliche Stimmung, aber in Samarkand gibt es kein solches Fußballfest. Dabei hätte man dort genau dasselbe Fest organisieren können».

Die wichtigsten Punkte der Aussage von Vadim Abramov

Themenschwerpunkt Position des Trainers Begegnung und Ergebnis Gratulierte «Neftchi» zur Meisterschaft; merkte ironisch an, dass ein 2:0-Vorsprung für einen Sieg nicht ausreichte Haltung zur Schiedsrichterleistung Entschuldigte sich bei den Spielern und sagte, er schäme sich für die Schiedsrichterleistung (erwähnte auch das frühere Spiel gegen «Bunyodkor») Eindrücke der Saison Betonte, dass die Saison sehr hart war und das Team alles in seiner Macht Stehende getan hat Vergleich zwischen Samarkand und Fergana Äußerte sein Bedauern darüber, dass die Fußballfest-Atmosphäre von Fergana in Samarkand fehlt

Wie begründet sind Ihrer Meinung nach die Kritiken von Vadim Abramov bezüglich der Elfmeter und der Schiedsrichterleistung im Spiel «Neftchi» — «Dinamo» (2:2)?

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