Neftchi kann heute Meister von Usbekistan werden
Heute, am 28. November, im Rahmen des 29. Spieltags der usbekischen Superliga finden zwei wichtige Begegnungen statt. Basierend auf deren Ergebnissen könnte der Landesmeister noch heute feststehen.
Das Spitzenspiel des Tages findet in Fergana statt. Dort empfängt Neftchi das Team von Dinamo Samarkand. Sollten die Gastgeber gewinnen oder ein Unentschieden erreichen, sichern sie sich vorzeitig den Meistertitel.
Parallel dazu trifft Qizilqum in Navoi auf den Club Paxtakor aus Taschkent. Beide Spiele sind für 16:15 Uhr angesetzt.
Wie steht es um den Titelkampf?
Aktuell führt Neftchi die Tabelle der Superliga mit 64 Punkten an. Paxtakor liegt mit 59 Punkten auf dem zweiten Platz, Navbahor folgt mit 58 Punkten auf dem dritten Rang.
Wenn Neftchi heute mindestens einen Punkt holt, bleibt der Meisterpokal in Fergana. Die usbekische Profiliga hat für diesen Fall eine Meisterfeier direkt nach dem Spiel geplant.
Sollten die Kicker aus Fergana gegen Dinamo verlieren, entscheidet sich die Meisterschaft erst am letzten Spieltag. In diesem Szenario hätten neben Neftchi und Paxtakor auch Navbahor noch Chancen auf die Goldmedaillen.
Somit könnten die heutigen Spiele nicht nur über die Meisterschaft entscheiden, sondern auch den Kampf vor dem letzten Saisonspieltag noch spannender gestalten.
Zur Information: Neftchi wurde zuletzt in der Saison 2025 usbekischer Meister. Das Team erreichte dies nach einer 24-jährigen Pause.
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