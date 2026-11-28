Heute, am 28. November, im Rahmen des 29. Spieltags der usbekischen Superliga finden zwei wichtige Begegnungen statt. Basierend auf deren Ergebnissen könnte der Landesmeister noch heute feststehen.

Das Spitzenspiel des Tages findet in Fergana statt. Dort empfängt Neftchi das Team von Dinamo Samarkand. Sollten die Gastgeber gewinnen oder ein Unentschieden erreichen, sichern sie sich vorzeitig den Meistertitel.

Parallel dazu trifft Qizilqum in Navoi auf den Club Paxtakor aus Taschkent. Beide Spiele sind für 16:15 Uhr angesetzt.

Wie steht es um den Titelkampf?