27. Spieltag der Superliga: Neftchi gegen OKMK, Derbys im Tal und der komplette Spielplan

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27. Spieltag der Superliga: Neftchi gegen OKMK, Derbys im Tal und der komplette Spielplan

In der usbekischen Superliga erreicht der Wettbewerb um die Tabellenspitze und die Medaillenränge seine entscheidende Phase. Der 27. Spieltag beginnt.. Die Spiele dieses Spieltags, die heute, am 5. November, starten, erstrecken sich über vier Tage und bieten den Fußballfans eine Reihe kompromissloser Duelle.

Das zweifellos zentrale und intensivste Spiel des Spieltags findet am Sonntag in Fergana statt – der um die Medaillen kämpfende Verein Neftchi empfängt das Team von OKMK aus Olmaliq.

Die intensiven Duelle der Woche: Kämpfe im Tal und Prüfungen in der Hauptstadt

Die heißesten Ereignisse, die die Fans am 27. Spieltag erwarten:

  • Ein Spiel mit Finalcharakter in Fergana: Das Duell zwischen Neftchi und OKMK wird als das Hauptereignis des Spieltags erwartet. Für beide Mannschaften ist jeder Punkt Gold wert.

  • Die Begegnung Andijon gegen Lokomotiv: Am Samstag testen die Andijoner in der Bobur Arena die Hauptstadt-„Eisenbahner“.

  • Paxtakor als Gastgeber in Taschkent: Der Hauptstadtclub Paxtakor trifft im letzten Spiel des Spieltags auf Qo‘qon-1912. Zudem reist Nasaf aus Qarshi zum Auswärtsspiel nach Buchara.

Superliga, kompletter Spielplan des 27. Spieltags:

5. November (Donnerstag):

  • 18:30 Uhr. Bunyodkor — Xorazm

6. November (Freitag):

  • 18:30 Uhr. So‘g‘diyona — Dinamo

7. November (Samstag):

  • 16:00 Uhr. Andijon — Lokomotiv

  • 16:15 Uhr. Mash’al — Surxon

  • 18:30 Uhr. Qizilqum — Navbahor

8. November (Sonntag):

  • 16:00 Uhr. Neftchi — OKMK (Zentrales Spiel des Spieltags)

  • 16:00 Uhr. Buxoro — Nasaf

  • 18:15 Uhr. Paxtakor — Qo‘qon-1912

Die entscheidende Phase der Superliga-Saison nähert sich, und jedes Ergebnis kann die Platzierungen in der Abschlusstabelle grundlegend verändern.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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