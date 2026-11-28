In der 29. Runde der usbekischen Superliga trafen die Mannschaften von Neftchi und Dinamo in Fergana aufeinander. Das im Istiqlol-Stadion ausgetragene Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gastgeber aus Fergana verwandelten in den letzten Sekunden einen Elfmeter, sicherten sich damit das Remis und gewannen den Meistertitel.

Den Torreigen eröffnete in der 42. Minute Dinamo-Spieler Amadou Doumbia. Er traf nach einer Vorlage von Anvarjon Hojimirzayev. Nur zwei Minuten später legte Doumbia nach und baute die Führung für die Gäste aus Samarkand aus.

Neftchi schlug in der zweiten Halbzeit zurück. In der 57. Minute verwandelte Jamshid Iskanderov einen Elfmeter sicher und verkürzte den Rückstand. Nach Ablauf der regulären Spielzeit entschied der Schiedsrichter in der 90.+7. Minute erneut auf Strafstoß. Iskanderov trat wieder an, traf erneut und glich aus. Auf diese Weise sicherte sich Neftchi in den letzten Augenblicken den Titel.

Spieldetails

Superliga, 29. Spieltag. 28. November 2026. Fergana, Istiqlol-Stadion. Anpfiff war um 16:15 Uhr.

Tore: Amadou Doumbia, 42., 44.; Jamshid Iskanderov, 57. (Elfmeter), 90.+7. (Elfmeter).

Neftchi Startaufstellung: Botirali Ergashev, Ikromjon Aliboyev, Abrorbek Ismoilov, Jamshid Iskanderov, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Anvarjon G‘ofurov, Alisher Odilov, Nurbek Sarsenbayev, Farruh Sayfiyev, Koffi Kuao, Ratino.

Eingewechselte Spieler: Muxsinjon Ubaydullayev (36. Minute), Xurshid G‘iyosov (46.), Asilbek Jo‘mayev (84.), Ibrohimhalil Yo‘ldoshev (70.).

Dinamo Startaufstellung: Edem Nemanov, Artyom Radayev, Mixail Shtefan, Azizbek Amonov, Anvarjon Hojimirzayev, Amadou Doumbia, Jaloliddin Jumaboyev, Akbar Xudoyberdiyev, Xaris Haydarevich, Firdavs Abdurahmonov, Edem Seytvaliyev.

Eingewechselte Spieler: Rasul Yo‘ldoshov (60. Minute), Sanjar Qodirqulov (80.), Abdug‘afur Haydarov (80.), Behruzbek Oblaqulov (85.).

Schiedsrichter der Partie war Shavkat Nasibullayev. Er wurde von Ruslan Serazitdinov und Abdurahmon Shukurlayev unterstützt, vierter Offizieller war Ma’rurjon Ilhomov. VAR-Schiedsrichter war Akobirxo‘ja Shukurlayev, AVAR war Kristina Sereda. Spielbeobachter war Bobur Haydarov, Kommissar war Shohruh Said.

Gelbe Karte: Jaloliddin Jumaboyev, 23. Minute.