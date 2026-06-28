WM 2026: Kroatien besiegt Ghana und zieht ins Play-off ein

Die Spiele des 3. Spieltags in der Gruppe L der Fußball-Weltmeisterschaft endeten dramatisch. Die kroatische Nationalmannschaft errang einen hart erkämpften Sieg gegen Ghana und sicherte sich den Einzug in die nächste Runde. Bemerkenswert ist, dass die Afrikaner trotz der Niederlage nicht aus dem Turnier ausscheiden.

Spannender Kampf und entscheidende Tore

Die Partie begann wie erwartet in hohem Tempo. Die Kroaten gelang es bereits in der 31. Minute, durch einen präzisen Schuss von Sučić in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit drückten die Ghanaer massiv nach, und Lykkassen glich in der 73. Minute aus.

Doch die Erfahrung Kroatiens setzte sich am Ende durch: In der 83. Minute traf Nikola Vlašić zum entscheidenden Sieg für sein Team.

WM 2026. 3. Spieltag Kroatien — Ghana 2:1 Tore: Sučić (31), Vlašić (83) — Lykkassen (73).

Abschlusstabelle der Gruppe: Beide Teams im Play-off!

Nach diesem Sieg steigerte Kroatien seine Punktzahl auf 6, sicherte sich den 2. Platz der Gruppe und das Ticket für das Achtelfinale.

Die ghanaische Nationalmannschaft belegte mit 4 Punkten den 3. Platz in der Gruppe L. Gemäß dem Reglement qualifizierten sich die Afrikaner als eine der besten Gruppendritten ebenfalls für die Play-offs.

Startaufstellungen

Hier ist die Liste der Spieler, die die Partie begonnen haben:

Kroatien: Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Sučić, Modrić, Kovačić, Vlašić, Baturina, Perišić, Budimir.

Ghana: Asare, Senaya, Adjeti, Lykkassen, Mensah, Seibo, Partey, Owusu, Ayew, Semenyo, Sulemana.

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